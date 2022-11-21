صادرات التمور التونسية بلغت 1ر97 الف طن مع موفى أكتوبر 2022

بلغت صادرات التمور التونسية نحو 1ر97 ألف طن بقيمة 547 مليون دينار، من جانفي 2022 الى موفى أكتوبر، لتسجل بذلك ارتفاعا من حيث الكميات بنسبة 7ر9 بالمائة والقيمة بنحو 8ر5 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021، وفق نشرية اصدرها المرصد الوطني للفلاحة، الاثنين







وأكد المرصد، في نشرية شهر نوفمبر 2022، أن صنف "دقلة النور" استأثر بنسبة 8ر80 بالمائة من اجمالي صادرات التمور التونسية، أي ما يعادل 5ر78 ألف طن بقيمة 7ر511 مليون دينار



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وتصدر المغرب المرتبة الأولى في قائمة البلدان الموردة للتمور التونسية بحوالي 8ر19 ألف طن بقيمة 8ر126 مليون دينار، وفق نفس المصدر



ورجّح المرصد ان تبلغ صابة التمور لسنة 2022 – 2023 ما يناهز 340 ألف طن، اي بتراجع بنسبة 6ر7 بالمائة خلال الموسم الفارط (368 ألف طن)

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ويتوزع انتاج التمور، خلال الصابة الحالية، الى 285 ألف طن من "دقلة النور" (مسجلا انخفاضا بنسبة 6ر6 بالمائة) و55 ألف طن من تمور المطلق.



وأكد المرصد، في نشرية شهر نوفمبر 2022، أن صنف "دقلة النور" استأثر بنسبة 8ر80 بالمائة من اجمالي صادرات التمور التونسية، أي ما يعادل 5ر78 ألف طن بقيمة 7ر511 مليون ديناروتصدر المغرب المرتبة الأولى في قائمة البلدان الموردة للتمور التونسية بحوالي 8ر19 ألف طن بقيمة 8ر126 مليون دينار، وفق نفس المصدرورجّح المرصد ان تبلغ صابة التمور لسنة 2022 – 2023 ما يناهز 340 ألف طن، اي بتراجع بنسبة 6ر7 بالمائة خلال الموسم الفارط (368 ألف طن)ويتوزع انتاج التمور، خلال الصابة الحالية، الى 285 ألف طن من "دقلة النور" (مسجلا انخفاضا بنسبة 6ر6 بالمائة) و55 ألف طن من تمور المطلق.