روبليف ينتفض ويهزم تيتيباس ليبلغ قبل نهائي البطولة الختامية للتنس


Publié le Samedi 19 Novembre 2022 - 06:40 قراءة: 0 د, 40 ث
      
انتفض اندريه روبليف وحول تأخره إلى انتصار على ستيفانوس تيتيباس 3-6 و6-3 و6-2 ليبلغ قبل نهائي البطولة الختامية لموسم تنس الرجال يوم الجمعة.


وسيطر تيتيباس على المجموعة الأولى بعدما كسر إرسال روبليف ليتقدم 3-1 مما أثار اللاعب الروسي.

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وحسم اللاعب اليوناني المجموعة الأولى بعدما أخفق روبليف في ضربة الإرسال لكنه بدأ بهدوء في الثانية.

وقلص روبليف الأخطاء في المجموعة الثانية ليتقدم 5-3، قبل أن ينقذ نقطة لكسر إرساله في الشوط التالي ورفع قبضته عاليا عندما ذهبت ضربة أمامية من تيتيباس خارج الملعب ليدرك التعادل 1-1 في المجموعات.
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وبدأ تيتيباس في المعاناة للحفاظ على رباطة جأشه حيث واصل روبليف ضغطه ليكسر إرسال منافسه ويتقدم 2-1 في المجموعة الثالثة ثم مرة اخرى ليتقدم 5-2 بعدما ارتكب المصنف الثالث عالميا خطأ مزدوجا في ضربة الارسال مرتين متتاليتين.
وسيلتقي روبليف في قبل النهائي مع النرويجي كاسبر رود.


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