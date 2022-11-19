روبليف ينتفض ويهزم تيتيباس ليبلغ قبل نهائي البطولة الختامية للتنس

انتفض اندريه روبليف وحول تأخره إلى انتصار على ستيفانوس تيتيباس 3-6 و6-3 و6-2 ليبلغ قبل نهائي البطولة الختامية لموسم تنس الرجال يوم الجمعة.





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وسيطر تيتيباس على المجموعة الأولى بعدما كسر إرسال روبليف ليتقدم 3-1 مما أثار اللاعب الروسي.وحسم اللاعب اليوناني المجموعة الأولى بعدما أخفق روبليف في ضربة الإرسال لكنه بدأ بهدوء في الثانية.وقلص روبليف الأخطاء في المجموعة الثانية ليتقدم 5-3، قبل أن ينقذ نقطة لكسر إرساله في الشوط التالي ورفع قبضته عاليا عندما ذهبت ضربة أمامية من تيتيباس خارج الملعب ليدرك التعادل 1-1 في المجموعات.وبدأ تيتيباس في المعاناة للحفاظ على رباطة جأشه حيث واصل روبليف ضغطه ليكسر إرسال منافسه ويتقدم 2-1 في المجموعة الثالثة ثم مرة اخرى ليتقدم 5-2 بعدما ارتكب المصنف الثالث عالميا خطأ مزدوجا في ضربة الارسال مرتين متتاليتين.وسيلتقي روبليف في قبل النهائي مع النرويجي كاسبر رود.