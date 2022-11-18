النادي الافريقي: السايبي مدربا جديدا و السلامي مديرا رياضيا

اعلنت الهيئة المديرة للنادي الافريقي مساء اليوم الجمعة عن تعيين سعيد السايبي كمدرب لفريق اكابر كرة القدم واسامة السلامي في خطة مدير رياضي.

كما اعلن فريق باب الجديد ان بقية تركيبة الجهاز الفني لفريق اكابر كرة القدم تضم محمد الحاج علي كمدرب مساعد أول وأحمد الطويهري كمدرب مساعد ثان الى جانب عادل زويتة في خطة مدرب حرّاس مرمى ومروان سليماني كمعد بدني بينما تم تكليف محمد خميري بالمتابعة الفنية والتحليل عبر تقنية الفيديو.







يذكر ان النادي الافريقي كان قد قرر الاستغناء عن خدمات المدرب الفرنسي برتران مارشان عقب انسحاب الفريق من مسابقة كاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم امام يانغ افريكانز التنزاني.

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يذكر ان النادي الافريقي كان قد قرر الاستغناء عن خدمات المدرب الفرنسي برتران مارشان عقب انسحاب الفريق من مسابقة كاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم امام يانغ افريكانز التنزاني.