كأس العالم قطر 2022.. مولر وروديجر يعودان لتدريبات المنتخب الألماني

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم، أن توماس مولر وأنطونيو روديجر، ثنائي المنتخب المشارك في نهائيات كأس العالم قطر 2022، عادا للتدريبات بعد تعافيهما من الإصابات التي لحقت بهما، وأكملا أول حصة تدريبية لهما.

وتعرض كل من مولر، لاعب الوسط المهاجم لفريق بايرن ميونخ الألماني، ورودريجر مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، للإصابة، ولم يشاركا في التحضيرات الأخيرة للمنتخب الألماني، وغابا عن المباراة الودية أمام منتخب عمان والتي انتهت بفوز المنتخب الألماني بهدف دون مقابل.





وذكر الاتحاد الألماني، أن مولر وروديجر شاركا ضمن مجموعة من 6 لاعبين اليوم في حصة تدريبية اختيارية لإعادة التأهيل، تحت قيادة المدرب هانزي فليك، على ملعب الشمال، فيما حصل باقي لاعبي الفريق على راحة.

وأكد اللاعب مولر على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، أنه مستعد للانضمام إلى التدريبات الجماعية للمنتخب غدا /السبت/.



