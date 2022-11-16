كأس قطر 2022.. كافو القائد السابق لمنتخب البرازيل يتوقع فوز بلاده بلقبها السادس في المونديال

توقع القائد السابق لمنتخب البرازيل وسفير كأس العالم قطر 2022، كافو، تتويج منتخب البرازيل بلقب كأس العالم قطر 2022.

وقال كافو، في حوار لموقع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، إن المنتخب البرازيلي يبدو الأوفر حظاً في الفوز بالبطولة، وتعزيز رقمه القياسي في عدد مرات التتويج باللقب.



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وتنبأ كافو أن يعيد التاريخ نفسه ويشهد العالم نسخة مشابهة من مونديال فرنسا 1998، متوقعاً أن تجمع المباراة النهائية بين المنتخبين البرازيلي والفرنسي.وقال سفير كأس العالم قطر 2022 إن لاعبي "السامبا" عازمون على الفوز بالكأس، بعد غياب اللقب عن خزائن البرازيل منذ 20 عاماً، عندما فازت بالبطولة بقيادة كافو، في النسخة التي استضافتها اليابان وكوريا الجنوبية عام 2002، وأضاف: "لا شك أن التغلب على منافس قوي مثل فرنسا سيكون فوزاً تحقق عن جدارة واستحقاق."وتحدث كافو، الذي فاز مرتين بكأس العالم مع منتخب بلاده عامي 1994 و2002، عن توقعاته لأداء الفرق المشاركة في الحدث التاريخي، مؤكداً أن المنتخبات التي فازت سابقاً بلقب البطولة ستتصدر مشهد المونديال مع انطلاق صافرة مباراة الافتتاح يوم /الأحد/ المقبل.وقال نجم روما وإيه سي ميلان السابق، إن البرازيل وإنجلترا والأرجنتين وفرنسا منتخبات عريقة تتربع على قمة الكرنفال العالمي، مع تاريخ حافل ونخبة من ألمع النجوم في عالم كرة القدم، وإن منتخبات ألمانيا وبلجيكا والبرتغال تتمتع بمستوى رفيع من الكفاءة يمكّنها من خوض منافسات قوية أيضاً، مشيراً إلى أن هذه المنتخبات ستقدم عروضاً كروية رائعة على المستطيل الأخضر، كما أنها تمتلك فرصاً كبيرة للوصول إلى نهائي البطولة والفوز بالكأس.وحول فرص منتخب قطر، صاحب الأرض والجمهور، قال كافو إن بإمكان /الأدعم/ شق طريقه في المونديال، والوصول إلى الدور ربع النهائي، متوقعاً أن يحل المنتخب القطري في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، خلف منتخب هولندا.وقال: "شاهدنا تحسناً كبيراً في مستوى منتخب قطر على مدى السنوات الأخيرة، ويضم الفريق بين صفوفه نخبة من أبرز اللاعبين من ذوي الخبرة الواسعة، كما يتولى تدريبه طاقم فني رفيع المستوى، ونجحت قطر في تعزيز مكانتها في كرة القدم على المستوى القاري، عندما فازت بجدارة بكأس آسيا 2019 لأول مرة في تاريخها".وتابع: "سيواجه منتخب قطر في المجموعة الأولى منتخبات لا يُستهان بها من حيث الخبرة، ولكني آمل أن يتمكن من تقديم أداء يؤهله للوصول إلى أدوار متقدمة في البطولة".وتوقع كافو مواجهة قوية في نصف النهائي بين البرازيل والأرجنتين، وقال: "لن يكون لقاء /السيليساو/ و/التانغو/ مباراة سهلة، بل نتوقع مواجهة تحتدم فيها المنافسة، فنحن نتحدث عن قوتين لا يُستهان بهما في عالم كرة القدم، ولدى كلا الفريقين كوكبة من أفضل نجوم كرة القدم في العالم".ورجّح كافو فوز فرنسا على البرتغال في نصف النهائي، مشيراً إلى أن المباراة بينهما ستكون صعبةً للغاية، إلا أن فرنسا ستتمكن من الوصول إلى نهائي البطولة، خاصة أن منتخب /الديوك/ يمتلك نجوماً من الفئة الأولى، مثل كريم بنزيمة وكيليان مبابي.وحول توقعاته للجوائز الفردية، رشّح أسطورة /السيليساو/ السابق نجم منتخب بلاده نيمار جونيور، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، للفوز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في البطولة، في حين توقع أن يحصد البولندي ليفاندوفسكي، نجم برشلونة الإسباني، جائزة الحذاء الذهبي كهداف للبطولة، أما جائزة القفاز الذهبي فرشح لها حارس مرمى ليفربول الإنجليزي والمنتخب البرازيلي أليسون بيكر.ويعد البرازيل أكثر منتخب يشارك في كأس العالم، حيث لم يتغيب عن أي نسخة من البطولة، ويتنافس في هذا المونديال ضمن المجموعة السابعة، التي تضم صربيا وسويسرا والكاميرون، ويستهل مشواره في البطولة بلقاء صربيا يوم 24 نوفمبر الجاري في استاد لوسيل، أكبرملاعب المونديال، ثم يواجه سويسرا بعدها بأربعة أيام في ملعب 974، قبل أن يعود إلى ملعب لوسيل، لمواجهة الكاميرون يوم 2 ديسمبر المقبل، في ختام منافسات دور المجموعات.