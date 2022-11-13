قابس: تشجير مفترق محول قابس الشمالية للطريق السيارة

احتفلت ولاية قابس اليوم الاحد بالعيد الوطني للشجرة، وانتظمت بهذه المناسبة باشراف والي الجهة مصباح كردمين، حظيرة تشجير بمفترق الطريق الوطنية رقم 16 على مستوى مدخل محول قابس الشمالية للطريق السيارة قابس – تونس وقابس - مدنين.





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وتشير المعطيات المقدمة خلال الاحتفال الى أن دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للفلاحة قد قامت خلال عيد الشجرة الفارط بتشجير 76 هكتارا بلغت نسبة نجاحها 65 بالمائة، فيما قام القطاع الخاص بغراسة 18340 من مشاتل الاشجار المختلفة بلغت نسبة نجاحها 35 بالمائة.وبلغ عدد الاشجار التي تمت غراستها من قبل المؤسسات العمومية 15109 اشجار بلغت نسبة نجاحها 45 بالمائة، وقامت البلديات بغراسة 8736 شجرة حققت نسبة نجاح في حدود 62 بالمائة.وقد وفرت دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للفلاحة للاحتفال بالعيد الوطني للشجرة 150 الف شتلة غابية ورعوية وزينة تم انتاجها بالمنابت الخمسة الموجودة بالجهة وهي منابت قابس والزركين وتونين ومنزل الحبيب وواد زايد.