سليانة: الإحتفال الجهوي بالعيد الوطني للشجرة بمنطقتي الدماين والميدانية بمعتمدية كسرى تحت شعار "بغراسة الأشجار نستعيد غاباتنا ونحسن حياتنا"

إنتظمت اليوم الأحد فعاليات الإحتفال الجهوي بالعيد الوطني للشجرة بمنطقتي الدماين والميدانية بمعتمدية كسرى تحت شعار "بغراسة الأشجار نستعيد غاباتنا ونحسن حياتنا".





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وذكر رئيس الدائرة الجهوية للغابات بسليانة صبري الولاني في تصريح ل"وات" أنه وقع إختيار أرض على ملك الدولة الغابي تمسح 60 هكتارا استرجعت حديثا وسيتم إعادة صبغتها الغابية المنتهكة وإدماجها مجددا في الدورة الاقتصادية بالجهة، وذلك بزراعتها أشجار خروب وصنوبر حلبي وفق الشروط الفنية لمصالح الغاباتوأضاف أن أعضاء جمعية تونس "كليب أب" شاركوا في افتتاح موسم التشجير لتتواصل بذلك عمليات التشجير وتشمل عدة مقاسم غابية وفضاءات بلدية ومؤسسات تعليمية إلى غاية أخر شهر مارس القادم، لافتا إلى أنه تم ابرام إتفاقية بين مندوبيتي التربية والتنمية الفلاحية في إطار المبادرة الوطنية "ميثاق من أجل تونس الخضراء " للتدخل في 47 مدرسة ابتدائية و20 مدرسة إعدادية ومعهد فضلا عن إتفاقيات أخرى مع البلديات والمؤسسات العمومية والجمعيات.وبين ذات المصدر ان مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، 185 ألف شتلة ستوزع مجانا على المواطنين والفلاحين وتشمل مصدات رياح ونباتات زينة وهي متواجدة بالمنابت الغابية، واشار الى ان الحرائق الغابية التي شهدتها الجهة خلال الصائفة المنقضية أتلفت حوالي 1200 هكتار (نسبة هامة منها بجبال برقو)وتضم ولاية سليانة 139469 هكتارا من الغابات، أي بنسبة 30 بالمائة من مساحة الولاية وهي توفر سنويا 185 ألف يوم عمل.يشار الى ان الإحتفال الجهوي بالعيد الوطني للشجرة انتظم باشراف والي سليانة وليد العبّاسي وحضرته المعتمدة الأولى وايضا الكاتب العام للولاية والمندوب الجهوي للتنمية الفلاحية ورئيس منطقة الحرس الوطني وعدد من الإطارات الجهوية والسلط المحلية ومن مكونات المجتمع المدني