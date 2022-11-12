القصرين: حجز 5,5 اطنان من مادة البطاطا من أجل مسك منتوجات قصد بيعها و المضاربة فيها

حجزت فرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين ، أمس الجمعة ، بالإشتراك مع أعوان حرس المرور بسبيطلة ، 5,5 اطنان من مادة البطاطا من أجل مسك منتوجات قصد بيعها و المضاربة فيها دون توفر شروط ممارسة التجارة على معنى المرسوم عدد 10 لسنة 2020 المتعلق باحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار.







وبينت المديرة الجهوية للتجارة بالقصرين سامية البريكي في تصريح ل (وات) انه تم ضخ الكمية المحجوزة بمسالك التوزيع القانونية على ان يتم إيداع قيمة المحجوز بالخزينة العامة للدولة واستكمال بقية الإجراءات وفقا للتشاريع الجاري بها العمل وإحالتها للقضاء.



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واضافت البريكي أن هذه العملية تمت في إطار البرنامج الرقابي لوزارة التجارة وتنمية الصادرات للتصدي للاحتكار و المضاربة غير المشروعة.



وبينت المديرة الجهوية للتجارة بالقصرين سامية البريكي في تصريح ل (وات) انه تم ضخ الكمية المحجوزة بمسالك التوزيع القانونية على ان يتم إيداع قيمة المحجوز بالخزينة العامة للدولة واستكمال بقية الإجراءات وفقا للتشاريع الجاري بها العمل وإحالتها للقضاء.واضافت البريكي أن هذه العملية تمت في إطار البرنامج الرقابي لوزارة التجارة وتنمية الصادرات للتصدي للاحتكار و المضاربة غير المشروعة.