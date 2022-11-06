منوبة: استبشار منتجي الزيتون بتهاطل الامطار وتوقع انعكاسها إيجابا على كميات الزيت المستخرجة

استبشر منتجو الزيتون بولاية منوبة بكميات الامطار التى تهاطلت خلال ال24 ساعة الاخيرة والتى تراوحت بين 12 مم في منوبة والبطان وبرج العامري والمرناقية و24 مم في الجديدة، حيث ستساهم الامطار في الرفع من نسبة الزيت في الثمار قبل عصرها، وستنعكس إيجابا على كميات الزيت المستخرجة، وتسهل جني المحصول.





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وتزامنت الامطار الاخيرة مع انطلاق موسم جني الزيتون بالجهة، امس السبت، بعد اعطاء اشارة انطلاقه باحدى ضيعات الزيتون بمنطقة طنقار من معتمدية البطان، وسط تقديرات بانتاج 8700 طن من الزيتون مقابل 10 الاف طن الموسم المنقضي، مسجلة تراجعا مقارنة بصابة الموسم المنقضي بحوالي 13 بالمائة، وانتاج 1750 طنا من الزيت، مقابل 2000 طن في الموسم الفارط، وفق مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة.وكان موسم الزيتون الحالي قد تاثر بارتفاع درجات الحرارة، وخاصة في فترة عقد الازهار، وتكوين الثمار خلال اشهر ماي وجوان وجويلية واوت، الامر الذي انعكس على نسبة الزيت في الثمار وقلّل من نسبة الزيت في الحبّة، فضلا على النضوج المبكر للزيتون، وفق تاكيد عدد من فلاحي الجهة والذي دفع الكثيرين الى الجني المبكر في مشاهد غير مالوفة منذ سنوات.ومع انطلاق موسم الجني الذي اعطى اشارة انطلاقه والي الجهة والمندوب الجهوي للفلاحة، امس السبت ، قدرت مصالح المندوبية توفيره نحو 145 الف يوم عمل، اي مايعادل 1600 عامل وعاملة لمدة ثلاثة اشهر، بغابة الزياتين بالجهة، البالغة مساحتها الجملة 13025 هكتارا، بما يمثل 60 بالمائة من مساحة الأشجار المثمرة.كما شرعت بعض المعاصر بالجهة في عملية العصر بعد معاينتها من قبل اللجنة الجهوية المختصة ومتابعة مدى استجابتها لكراس الشروط وللشروط الصحية والبيئية، ويبلغ عدد المعاصر بالجهة 16 معصرة، بطاقة تحويل جملية قدرت ب700 طن في اليوم وطاقة خزن قدرت ب2118 طنا.ونشطت الموسم المنقضي 12 معصرة منها 09 معاصر بنظام الضغط بطاقة تحويل قدرت ب577 طنا في اليوم، و03 معاصر تقليدية بطاقة تحويل 51 طنا في اليوم، وهي تتميز بقربها من مناطق استهلاك كبيرة، اين يتواصل شراء الزيت من المنتج إلى المستهلك على طول فترة التحويل وما بعدها وذلك في حدود 30 % من الإنتاج الجملي للزيت مما يمكن من خزن بقية الإنتاج في ظروف حسنة .