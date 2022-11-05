توزر: صوفيات رجال الحامة في دورتها الثالثة بدار الثقافة حامة الجريد من 5 الى 7 نوفمبر

افتتحت التظاهرة الثقافية صوفيات رجال الحامة التي تنظمها دار الثقافة بحامة الجريد بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتوزر من 5 الى 7 نوفمبر الجاري صباح اليوم السبت بلقاء حواري حول تاريخ الطرق والزوايا بالجريد ألقى خلالها الكاتب والبحث الشاذلي الساكر مداخلة تحت عنوان "الذهنية الطرقية ببلاد الجريد".

وتكونت المداخلة من عنصرين اهتم الأول بمفهوم الذهنية واهتم العنصر الثاني بمفهوم الطرقية وخلص البحث الشاذلي السّاكر أنه لا إمكانية بأي شكل من الاشكال تحقيق التنمية أو الرقي للشعوب بالذهنية الخرافية التواكلية ولا علاقة لها بالإسلام، قائلا انه حاربها ومايزال، موضحا أن جزءا هاما من الذهنية الطرقية ببلاد الجريد ارتبط بطلب العلم ونشره لا بنشر الخرافات.





وتتميز الدورة الجديدة من هذه التظاهرة بحسب مديرة دار الثقافة حامة الجريد آمال حاجي بالخرجات الصوفية من خلال الفرق الطرقية والصوفية بغاية الخروج بالتظاهرة إلى العموم حيث استهلت بالخرجة الصوفية من دار الثقافة وصولا الى ساحة العرض بفضاء عين النشوع مع معرض للصناعات التقليدية ليتم في الفقرة المسائية تقديم عرض للقادرية بقفصة في قاعة عروض دار الثقافة.

ويتواصل برنامج التظاهرة في اليوم الثاني بورشة في الصناعات التقليدية وزيارة مقام الولي سيدي حركات بحامة الجريدة يتخللها عرض فرقة سيدي الملك السني بتوزر. ويتم في الفترة المسائية تقديم عرض دخلة الجريد ويتضمن اليوم الختامي عرضا موسيقيا صوفيا من انتاج المعهد الجهوي للموسيقى.

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وفي إطار الخرجات الصوفية تحتضن ساحة عين النشوع عرضا لأربع فرق مشاركة في التظاهرة من خلال تقديم وصلات من المدائح والاذكار وذلك بغاية تثمين التراث الصوفي في الجهة وإبراز خصوصية حامة الجريد في هذا المجال.



وتتميز الدورة الجديدة من هذه التظاهرة بحسب مديرة دار الثقافة حامة الجريد آمال حاجي بالخرجات الصوفية من خلال الفرق الطرقية والصوفية بغاية الخروج بالتظاهرة إلى العموم حيث استهلت بالخرجة الصوفية من دار الثقافة وصولا الى ساحة العرض بفضاء عين النشوع مع معرض للصناعات التقليدية ليتم في الفقرة المسائية تقديم عرض للقادرية بقفصة في قاعة عروض دار الثقافة.ويتواصل برنامج التظاهرة في اليوم الثاني بورشة في الصناعات التقليدية وزيارة مقام الولي سيدي حركات بحامة الجريدة يتخللها عرض فرقة سيدي الملك السني بتوزر. ويتم في الفترة المسائية تقديم عرض دخلة الجريد ويتضمن اليوم الختامي عرضا موسيقيا صوفيا من انتاج المعهد الجهوي للموسيقى.وفي إطار الخرجات الصوفية تحتضن ساحة عين النشوع عرضا لأربع فرق مشاركة في التظاهرة من خلال تقديم وصلات من المدائح والاذكار وذلك بغاية تثمين التراث الصوفي في الجهة وإبراز خصوصية حامة الجريد في هذا المجال.