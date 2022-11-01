طارق جرايا مدربا جديدا للأولمبي الباجي


Publié le Mardi 01 Novembre 2022 - 14:25 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أعلن الأولمبي الباجي اليوم الثلاثاء تعيين طارق جرايا مدربا جديدا لأكابر فريق كرة القدم، خلفا لحافظ القيتوني.
يذكر أنّ المدرب طارق جرايا كان قد أشرف على تدريب عدة فرق خصوصا خارج تونس، على غرار النجمة اللبناني، ونادي أربيل العراقي، ونادي أحد السعودي ونادي الفيصلي الأردني.

ويحتل الأولمبي الباجي المركز السادس في جدول ترتيب المجموعة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في مرحلتها الأولى برصيد نقطتين بعد مضي 4 جولات.

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