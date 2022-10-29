الكاف: جمعية إبداع تطلق أول منصة لإنتاج المحتويات الرقمية لفائدة شبان الجهة

تنظم جمعية الإبداع الثقافية اليوم السبت وغدا الأحد بمدينة الكاف المنصة الرقمية الأولى للإبداعات الشبابية في مجال إنتاج المحتويات الرقمية من أعمال سينمائية وفنية وصور، وذلك بالتعاون مع سفارة كندا بتونس التي تولت تمويل كل الأعمال الشبابية من الفكرة إلى السيناريو وصولا إلى الانتاج والترويج وفق ما صرح به رئيس الجمعية فتحي الزغلامي لمراسل "وات" بالجهة.





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وقال الزغلامي إن المشروع سيعمل على تفعيل هذه المنصة الرقمية قصد التعريف بإنتاجات الشباب والترويح لها محليا ووطنيا ودوليا قدر الإمكان. وأشار إلى أن مؤطري المنصة سيقدمون الدعم للأعمال الشبابية القادمة لأبناء الكاف ولكافة أبناء جهة الشمال الغربي بصفة عامة، قصد تشجيعهم على إنتاج محتويات رقمية ذات جودة ومحتوى وذلك للمساهمة بها في مهرجان سينما المناجم الذي سينتظم لاحقا بمدينة الجريصة وفق توضيحة.ورحب العديد من الشبان الحاضرين بهذه التظاهرة، وعبروا عن إعجابهم بهذه المنصة الرقمية الأولى التي ستعمل، وفق تقديرهم، على دعم الفئة الشبابية ومكونات المجتمع بهدف إنجاز المحتويات الرقمية ومنها السينمائية بصفة خاصة، سيما بعدما عبر مؤطرو المنصة عن استعدادهم لتقديم الدعم الفني اللازم لإنجاز الأعمال المقترحة من قبل الشبان الراغبين في المشاركة في مهرجان سينما المناجم بالجريصة الذي حددت آجال المشاركة فيه بتاريخ 15 ديسمبر.