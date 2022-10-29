الدورة الثالثة للمنتدى المواطني الدولي حول التربية أيام 4 و5 و6 نوفمبر القادم

أعلنت رئيسة لجنة قيادة المنتدى المواطني الدولي حول التربية ايمان الجربوعي أن الدورة الثالثة للمنتدى ستقام أيام 4 و5 و6 نوفمبر المقبل بمدينة الحمامات بمشاركة حوالي 170 من الباحثين/ات من عدة بلدان





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وأضافت ايمان الجربوعي خلال ندوة صحفية عقدت اليوم السبت بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن تنظيم المنتدى في دورته الثالثة يأتي ببادرة من جمعيتي "أرضي" و "المنتدى التونسي من أجل التربية" وسيشهد بالخصوص حضور عدد من المشاركين من كندا وفرنسا والكونغو والأرجنتين والسنيغال الى جانب مشاركة العديد من الجامعات التونسية على غرار جامعة تونس المنار وجامعة سوسة وجامعة المنستير وجامعة صفاقس.ولفتت الجربوعي الى أن المنتدى سيتناول طيلة أيام انعقاده جملة من المحاور التي تهتم بالخصوص بمواضيع حول المتعلم في قلب المنظومة التربوية والجامعية مشيرة الى أن الخبراء الذين يشاركون في أشغال المنتدى ينتمون الى علوم التربية وعلم الاجتماع والتاريخ والفلسفة والطبوأبرزت ان المنتدى يهدف بالخصوص الى بحث حلول لأزمة تردي التعليم وقطاع التربية في تونس حيث سيقدم الباحثون مقترحات لنماذج تعليم ترتكزعلى التجديد وتعالج اشكاليات الانقطاع والفشل الدراسي كما سيتدراسون تطوير التوجيه والتكوين المهني فضلا عن الحوكمة في القطاعوأكدت أن لجنة قيادة المنتدى وجهت الدعوة الى وزارات التربية والتعليم العالي و التكوين المهني حتى يطلع أصحاب القرار على مقاربة المختصين في النهوض بقطاعات التعليم والتربية من أجل وضع سياسات تحقق اصلاح التربية والتعليم