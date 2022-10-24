المنتخب التونسي لكرة القدم لاقل من 20 سنة يتاهل الى امم افريقيا مصر 2023


Publié le Lundi 24 Octobre 2022 - 17:22 قراءة: 0 د, 38 ث
      
تاهل المنتخب التونسي لكرة القدم لاقل من 20 سنة الى نهائيات كاس امم افريقيا (مصر 2023)وذلك عقب تصدره للدورة الترشيحية التي اقيمت بمدينة السويس المصرية برصيد 5 نقاط متقدما على كل من ليبيا والمغرب (4 ن) والجزائر (2ن).
وتعادل المنتخب التونسي اليوم الاثنين في الجولة الثالثة والاخيرة مع نظيره الجزائري 4-4 فيما خسر المنتخب المغربي الذي كان يتقاسم الصدارة مع تونس في اعقاب الجولة الثانية امام نظيره الليبي 1-0.

وجاءت اهداف المنتخب التونسي بواسطة كل من محمد وائل الدربالي 20 وعزيز عبيد 27 ويوسف سنانة 37 والهادي جرتبلة 68.
وكان المنتخب التونسي تعادل في الجولة الاولى مع نظيره المغربي 0-0 قبل ان يفوز في الجولة الثانية على المنتخب الليبي 1-0
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الترتيب النهائي
تونس 5 3
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ليبيا 4 3
المغرب 4 3
3 2 الجزائر


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