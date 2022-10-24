المنتخب التونسي لكرة القدم لاقل من 20 سنة يتاهل الى امم افريقيا مصر 2023

تاهل المنتخب التونسي لكرة القدم لاقل من 20 سنة الى نهائيات كاس امم افريقيا (مصر 2023)وذلك عقب تصدره للدورة الترشيحية التي اقيمت بمدينة السويس المصرية برصيد 5 نقاط متقدما على كل من ليبيا والمغرب (4 ن) والجزائر (2ن).

وتعادل المنتخب التونسي اليوم الاثنين في الجولة الثالثة والاخيرة مع نظيره الجزائري 4-4 فيما خسر المنتخب المغربي الذي كان يتقاسم الصدارة مع تونس في اعقاب الجولة الثانية امام نظيره الليبي 1-0.





وجاءت اهداف المنتخب التونسي بواسطة كل من محمد وائل الدربالي 20 وعزيز عبيد 27 ويوسف سنانة 37 والهادي جرتبلة 68.

وكان المنتخب التونسي تعادل في الجولة الاولى مع نظيره المغربي 0-0 قبل ان يفوز في الجولة الثانية على المنتخب الليبي 1-0

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الترتيب النهائي

تونس 5 3

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ليبيا 4 3

المغرب 4 3

3 2 الجزائر





وجاءت اهداف المنتخب التونسي بواسطة كل من محمد وائل الدربالي 20 وعزيز عبيد 27 ويوسف سنانة 37 والهادي جرتبلة 68.وكان المنتخب التونسي تعادل في الجولة الاولى مع نظيره المغربي 0-0 قبل ان يفوز في الجولة الثانية على المنتخب الليبي 1-0تونس 5 3ليبيا 4 3المغرب 4 33 2 الجزائر