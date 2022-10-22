صفاقس : تقدم أشغال مشروع تهيئة ضيعة بشكة وصيانة قصر الهناء

تم اليوم السبت، خلال زيارة ميدانية نظمتها بلدية صفاقس، الاطلاع على تقدم أشغال مشروع تهيئة ضيعة بشكة، حيث يوجد قصر الهناء أو ما يعرف سابقا بقصر بورقيبة، الواقع على بعد 45 كلم من وسط مدينة صفاقس.





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وافاد مدير إدارة التنمية الاقتصادية ببلدية صفاقس المكلف بضعية بشكة، معز باللطيف، في تصريح اعلامي، بان مشروع تهيئة ضيعة بشكة المقدّرة كلفته بحوالي 3 مليون دينار، الذي يندرج في إطار النهوض بالقطاع الفلاحي عامة وتطوير ضيعة بشكة وتحسين مداخيل البلدية على وجه الخصوص، يحتوي على عدة أجزاء، حيث تم استكمال الجزء الأول منه المتمثل في حفر بئر متوسطة العمق في حدود 250 متر واستصلاح 500 شجرة زيتون وغراسة 1575 شجرة سقوية جديدة بمساحة تفوق 30 هكتارا، وتركيز شبكة للري تعمل بمضخة يتم تشغيلها بالطاقة المولدة من المحطة الفوطوضوئية التي تم تركيزها حديثا بالضيعة، حيث تقوم بضخ 144 متر مكعب يوميا لري 2150 شجرة زيتون، مشيرا إلى انه قد تم سابقا اعداد مثال قيس طوبو غرافي لكامل الضيعة بكلفة قدرها 120 الف دينار.وأضاف ذات المتحدث، ان البلدية تعمل على إنهاء أشغال حفر بئر ثانية التي انطلقت خلال اليومين الماضيين لتكون جاهزة خلال الأشهر القليلة القادمة من أجل تحسين إنتاجية الضيعة و تركيز محطّة فوطوضوئية ثانية وبناء مقر فني جديد وترميم مقر الحارس وبناء سياج حديدي لحماية المحطة الفوطوضوئية.من جهته، قال المكلف بادارة البناءات ومتابعة المشاريع البلدية ببلدية صفاقس، خالد كمون، انه في إطار مشروع تهيئة ضيعة بشكة، تعمل البلدية على تهذيب قصر الهناء وصيانة أجزائه المتداعية للسقوط في مرحلة الأولى، بكلفة قدرها 321 الف دينار، وذلك من أجل إنقاذ هيكل هذا المعلم الأثري، وذلك في انتظار اعداد كراس الشروط واطلاق طلب العروض وانعقاد المجلس البلدي لتحديد صبغة تحويل قصر الهناء للانطلاق الفعلي في أشغال تأهيله.من ناحيته، أفاد رئيس بلدية صفاقس منير اللومي، بان البلدية تعمل على تأهيل قصر الهناء بضيعة بشكة، الذي يتميز بطراز معماري فريد من نوعه، من أجل تحويله إلى دار للضيافة ووجهة للسياحية البيولوجية تستقطب السياح من داخل تونس وخارجها، وذلك في اطار التعاون بين القطاع العام والخاص وحتى يكون دائما تحت تصرف بلدية صفاقس.يذكر أن ضيعة بشكة تقع بمعتمدية منزل شاكر ( 45 كلم من وسط مدينة صفاقس) وهي تحت تصرّف بلدية صفاقس منذ سنة 1963 تم إقتناؤها من المعمّر " بوشي" بعقد مؤرخ في 16 أفريل 1964، تبلغ مساحتها الجملية 2450 هكتار مقسّمة على 9 قطع، تحتوي على 38308 أصل زيتون منها 1575 غراسات جديدة و 250 شجرة فستق، وتحتوي على قصر الهناء أو ما يعرف بقصر بورقيبة، مكتب إداري، مستودعات ومحطة وقود ويبلغ عدد الأعوان في الضيعة 17 عونا يعملون ليلا نهارا على حراستها وتأهيلها والعناية بالغراسات من أجل المحافظة عليها وتحسين الإنتاجية فيها.