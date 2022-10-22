بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (الجولة8) : النتائج والترتيب

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة الثامنة ذهابا لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد التي دارت مساء اليوم السبت :







قاعة القرجاني

النادي الافريقي - جمعية الحمامات 27-22

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قاعة ساقية الزيت

نادي ساقية الزيت - النجم الساحلي 26-26

قاعة جمال

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نادي كرة اليد بجمال - النادي الهلالي 23-28

قاعة بني خيار

بعث بني خيار - مكارم المهدية 28-23

قاعة المكنين

سبورتينغ المكنين - نسر طبلبة 23-24



الترتيب ن ل

1-النجم الساحلي 20 7

2-نادي ساقية الزيت 19 7

3-نسر طبلبة 14 7

4-سبورتينغ المكنين 12 7

5-مكارم المهدية 11 6

-النادي الهلالي 11 6

7-بعث بني خيار 10 6

8-النادي الافريقي 9 3

--نادي قصور الساف 9 6

10-ن-ك-اليد بجمال 8 6

11-جمعية الحمامات 7 3

12-الترجي الرياضي 6 2



يذكر ان مباراة الترجي الرياضي ونادي كرة اليد بقصور الساف قد تاجلت الى موعد لاحق بسبب مشاركة الترجي الرياضي في منافسات بطولة العالم للاندية لكرة اليد (سوبر غلوب)



قاعة القرجانيالنادي الافريقي - جمعية الحمامات 27-22قاعة ساقية الزيتنادي ساقية الزيت - النجم الساحلي 26-26قاعة جمالنادي كرة اليد بجمال - النادي الهلالي 23-28قاعة بني خياربعث بني خيار - مكارم المهدية 28-23قاعة المكنينسبورتينغ المكنين - نسر طبلبة 23-24الترتيب ن ل1-النجم الساحلي 20 72-نادي ساقية الزيت 19 73-نسر طبلبة 14 74-سبورتينغ المكنين 12 75-مكارم المهدية 11 6-النادي الهلالي 11 67-بعث بني خيار 10 68-النادي الافريقي 9 3--نادي قصور الساف 9 610-ن-ك-اليد بجمال 8 611-جمعية الحمامات 7 312-الترجي الرياضي 6 2يذكر ان مباراة الترجي الرياضي ونادي كرة اليد بقصور الساف قد تاجلت الى موعد لاحق بسبب مشاركة الترجي الرياضي في منافسات بطولة العالم للاندية لكرة اليد (سوبر غلوب)