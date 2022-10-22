بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (الجولة8) : النتائج والترتيب


Publié le Samedi 22 Octobre 2022 - 19:00 قراءة: 0 د, 45 ث
      
في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة الثامنة ذهابا لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد التي دارت مساء اليوم السبت :


قاعة القرجاني
النادي الافريقي - جمعية الحمامات 27-22
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قاعة ساقية الزيت
نادي ساقية الزيت - النجم الساحلي 26-26
قاعة جمال
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نادي كرة اليد بجمال - النادي الهلالي 23-28
قاعة بني خيار
بعث بني خيار - مكارم المهدية 28-23
قاعة المكنين
سبورتينغ المكنين - نسر طبلبة 23-24

الترتيب ن ل
1-النجم الساحلي 20 7
2-نادي ساقية الزيت 19 7
3-نسر طبلبة 14 7
4-سبورتينغ المكنين 12 7
5-مكارم المهدية 11 6
-النادي الهلالي 11 6
7-بعث بني خيار 10 6
8-النادي الافريقي 9 3
--نادي قصور الساف 9 6
10-ن-ك-اليد بجمال 8 6
11-جمعية الحمامات 7 3
12-الترجي الرياضي 6 2

يذكر ان مباراة الترجي الرياضي ونادي كرة اليد بقصور الساف قد تاجلت الى موعد لاحق بسبب مشاركة الترجي الرياضي في منافسات بطولة العالم للاندية لكرة اليد (سوبر غلوب)

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