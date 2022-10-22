سليانة: ندوة جهوية يوم 27 أكتوبر لعرض الفرضيات الخاصة بالدراسة الأولية لمشروع إيصال الطريق السيارة إلى الكاف

تعتزم وزارة التجهيز والإسكان، تنظيم إستشارة وطنية للعموم بخصوص الدراسة الأولية لمشروع إيصال الطريق السيارة إلى الكاف، وقد احتضنت ولاية سليانة بالمناسبة أول أمس الخميس جلسة عمل خصصت لتدارس محتوى الدراسة الأولية التي أعدت في الغرض





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وذكر المدير الجهوي للتجهيز بسليانة توفيق مساعدية في تصريح اليوم السبت ل"وات" ان ندوة جهوية ستنتظم بهذه المناسبة يوم 27 أكتوبر الجاري لعرض الدراسة الأولية للمشروع واستشارة للعموم بمشاركة مكونات المجتمع المدني وعدد من ممثلي الإدارات المعنية.واضاف انه تم خلال الجلسة إستعراض الفرضيات المتعلقة بالمسارات الثلاثة المقترحة للمشروع لتنطلق الفرضية الأولى من الطريق السيارة تونس إلى ولاية الكاف عبر ولاية باجة وهي لا تشمل ولاية سليانة، وتنطلق الفرضية الثانية من الطريق السيارة من تونس إلى ولاية الكاف وتشمل ولاية سليانة في نقطة واحدة وهي معتمدية الكريب على مستوى محول الكريب-قعفور-بوعرادة، فيما تنطلق الفرضية الثالثة من تونس نحو مفترق مجاز الباب مرورا بمعتمديات بوعرادة والعروسة وقعفور والكريب و سيدي بورويسواعتبر ان الفرضية الثالثة هي الاكثر تناسبا مع ولاية سليانة بإعتبارها تشمل 5 معتمديات شمال الولاية فضلا عن دورها الاقتصادي حيث ستضفي حركية تجارية و تنموية على كامل الجهة، كما انها ستعبر مناطق ليس بها صعوبات وكلفتها أقل فضلا على أن ولاية باجة بها طريق سيارة تربط تبرسق وتستور وباجة وعمدون، في حين ان الفرضية الثانية يمكن ان تعترضها صعوبات في بجبال عين جمالة وعين تونقاوكشف المسؤول في نفس السياق أن المصالح المتدخلة بولاية سليانة ستعمل على إختيار الفرضية الثالثة خاصة أن المشروع لايزال في مرحلة الدراسات