دورة اتحاد شمال افريقيا لاقل من 20 سنة: المنتخب التونسي يفوز على نظيره الليبي 1-صفر


Publié le Vendredi 21 Octobre 2022 - 19:37 قراءة: 1 د, 7 ث
      
فاز المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم لاقل من 20 سنة مساء اليوم الجمعة على نظيره الليبي بنتيجة 1-صفر في المباراة التي احتضنتها مدينة السويس في اطار الجولة الثانية من منافسات دورة اتحاد شمال افريقيا المؤهلة لكاس افريقيا للامم لهاته الفئة العمرية و التي تحتضنها مصر سنة 2023.
وجاء الهدف الوحيد للمنتخب التونسي بفضل اللاعب الهادي جرتيلة في دق 78.

ورفع المنتخب التونسي رصيده الى 4 نقاط في صدارة الترتيب بمعية المنتخب المغربي في حين تجمد رصيد المنتخب الليبي بنقطة واحدة.
وينهي المنتخب التونسي الدورة بملاقاة المنتخب الجزائري يوم الاثنين 24 اكتوبر الجاري.
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وكان المنتخب المغربي قد تفوق في وقت سابق اليوم الجمعة على نظيره الجزائري بنتيجة 2-صفرلحساب ذات الجولة الثانية .
و سجل هدفي المنتخب المغربي اللاعب وسيم لنتاكي (د 37) وعمر الصادق (90+6).
وكانت الجولة الأولى التي جرت يوم الثلاثاء قد افرزت تعادل الجزائر و ليبيا (1-1) من جهة و تونس و المغرب (0-0) من جهة أخرى.
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و ستقام الجولة الثالثة والأخيرة يوم الاثنين 24 أكتوبر الجاري انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا حيث تجمع الأولى: المغرب و ليبيا, و الثانية: الجزائر و تونس.
ويتأهل صاحب المركز الأول بعد الجولات الثلاث من هذه المنافسة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2023 المقررة بمصر.

الجولة الثانية (الجمعة 21 اكتوبر) :
تونس-ليبيا 1-صفر
الجزائر - المغرب صفر-2

الترتيب نقاط لعب
1-المغرب 4 2
-تونس 4 2
3 ليبيا 1 2
--الجزائر 1 2

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