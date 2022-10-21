حفل افتتاح الألعاب الأولمبية ثم الألعاب البارالمبية ( باريس 2024 ) لاول مرة خارج الملاعب

سيقام حفل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 وعلى غرار دورة الالعاب الاولمبية في قلب العاصمة الفرنسية باريس ، حيث سيعيش الرياضيون وعامة الجماهير تجربة فريدة من نوعها حسب ما افادت اللجنة المنظمة ( باريس 2024).





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فقد صادق مجلس إدارة "باريس 2024 " ، المنعقد يوم الخميس على تصور جديد لحفل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية سيم اعتماده ليقام الحفل في قلب العاصمة باريس بما يرشح الاحتفال لان يكون ساحرًا وجذابا بين ال"شانزليزيه" وساحة ال"كونكورد" حسب المنظمين.ويأتي هذا القرار ، الذي أيدته اللجنة البارالمبية الدولية ، بعد أيام قليلة من النجاح الجماهيري الذي عرفه اليوم الأولمبي للمعاقين ، الذي انتظم يوم 8 أكتوبرالجاري ، والذي جمع عشرات الآلاف من الأشخاص في ساحة الباستيل ، في باريس. .وتسعى لجنة تنظيم "باريس 2024 " من خلال اول نسخة من دورة الألعاب البارالمبية تقام في فرنسا ، الى ان تعيد النظر في مفهوم حفل الافتتاح.ولأول مرة في تاريخ الألعاب ستقام مراسم افتتاح الألعاب الأولمبية ، ثم الألعاب البارالمبية - بعد أسابيع قليلة - خارج الملاعب ، في قلب باريس.وسيكون ال"شانزليزيه" وامتداده إلى ساحة الكونكورد مسرحا لحفل افتتاح دورة الالعاب البارالمبية الذي سيقام في 28 أوت 2024 باستعراض يضم قرابة 4400 رياضي من 184 بلدا من جميع أنحاء العالم. وسيبدأ الحفل في تخطيط المنظمين في الشانزليزيه قبل المواصلة الى ساحة الكونكورد التي سيتم تهيئتها لتتسع للجميع بما يسمح بحضور قرابة 65000 شخصا منهم 30.000 عند اسفل الشانزليزيه.وفي مقاربة اللجنة المنظمة " باريس 2024" ستكون هذه الألعاب وحفل افتتاحها رسالة موجهة إلى العالم ، تعزز مفهوم الاندماج كقضية أساسية في المجتمع ، من خلال تسليط الضوء على الألعاب البارالمبية .وونقلت اللجنة المنظمة عن توني إستانجيت ، رئيس باريس 2024 قوله ان " التصور الجديد لحفل الافتتاح سيساعد على تسليط الضوء الكامل على خصال الرياضيين البارالمبيين والقيم التي يجسدونها مضيفا ان اللجنة المنظمة "باريس 2024 ارادت ايضا أن تقدم لهم "نافذة عرض" غير مسبوقة من خلال تنظيم حفل افتتاح أول ألعاب المعاقين خارج الملعب .واضاف إستانجيت " إن الاحتفال في قلب المدينة هو تعبير قوي عن طموح المنظمين للاستفادة من استضافة أول دورة أولمبية لالعاب المعوقين في فرنسا لوضع قضية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في قلب اهتامات المجتمع. »