أيام قرطاج السينمائية 2022: 12 فيلما روائيا طويلا في مسابقة الجائزة الكبرى للمهرجان


Publié le Lundi 17 Octobre 2022 - 08:03قراءة: 0 د, 57 ث
      
يتانفس 12 فيلما روائيا طويلا على الجائزة الكبرى،التانيت الذهبي، لأيام قرطاج السينمائية في دورتها الثالثة والثلاثين التي ستقام من 29 أكتوبر إلى 5 نوفمبر 2022.


وستكون السينما التونسية ممثلة في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بفيلميْن هما "تحت الشجرة" لأريج السحيري (مرشح لجوائز الأوسكار) و"وحلة" لنادر الرحموني.

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وستحتكم الأفلام المتسابقة على نيل جوائز الأفلام الروائية الطويلة إلى لجنة متكونة من المخرج المغربي محمد عبد الرحمان تازي (رئيس) وبشرى رزة (مصر) وأبولين تراوري (بوركينا فاسو) وسيليا ريكو كلافلينو (اسبانيا) ومي المصري (فلسطين) وعبد اللطيف بن عمار (تونس) وسالم إبراهيم (الجزائر).

وفي ما يلي قائمة الأفلام الروائية الطويلة التي ستتنافس من أجل نيل الجائزة الكبرى للمهرجان:
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// تحت الشجرة ـ أريج السحيري (تونس)
// وحلة ـ نادر الرحموني (تونس)
// الثائرون ـ أميل شجيفي (تنزانيا)
// انظر الى النجوم ـ دافيد كونستانتين (جزر الموريس)
// ما بعد الحياة ـ أنيس جاد (الجزائر)
// جراح الطفولة ـ موسى سان يابسا (السينغال)
// وراء الباب ـ مانع عدي (العراق)
// معبد الفرح ـ جان أودوتان (البينين)
// الطريق ـ عبد الحميد عبد اللطيف (سوريا)
// العبد ـ عبد الإله الجوهري (المغرب)
// قسم الرسل ـ سايدو بوندوان (بوركينافاسو)
// شرف ـ سمير نصر (مصر)

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