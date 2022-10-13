معدل قسط التامين للفرد ارتفع في تونس الى 235 دينار سنة 2021 في ظل مساهمة دون المعدلات للقطاع في الاقتصاد - تقرير

بلغت مساهمة قطاع التأمين صلب الاقتصاد التونسي، خلال سنة 2021 ،قرابة 5ر2 بالمائة مما يجعلها اقل من المستويات المسجلة على مستوى عدد من الدول في حين ارتفع معدل قسط التأمين للفرد خلال سنة 2021، الى نحو 8ر235 دينار.





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واكدت الهيئة في تقريرها السنوي لسنة 2022، الصادر مؤخرا، ان مساهمة قطاع التامين في اقتصاد الامارات على سبيل المثال، تناهز 9ر2 بالمائة والمغرب 4 بالمائة وجنوب افريقيا بنسبة 2ر12 بالمائة والولايات المتحدة بنسبة 7ر11 بالمائة.وينشط في سوق التامين في تونس 24 مؤسسة مقيمة في حين يبلغ عدد الشركات غير المقيمة 8 مؤسسات توجد على شكل 5 فروع و3 مكاتب تمثيلية لشركات اعادة تامين اجنبية.وارتفع المعدل العالمي لمساهمة التامين في النشاط الاقتصادي العالمي الى 4ر7 بالمائة سنة 2020 وقارب 7 بالمائة سنة 2021 وفق تقرير الهيئة.وبلغ اجمالي رقم معاملات قطاع التامين في تونس خلال سنة 2021، باعتبار الشركة التونسية لاعادة التامين، زهاء 2996 مليون دينار مسجلا ارتفاعا بنسبة 8ر9 بالمائة مقارنة بسنة 2020.وارتفع رقم اعمال "الاعادة التونسية " بنسبة 1ر3 بالمائة مع موفي سنة 2021، مقابل تراجع بنسبة 3ر2 بالمائة خلال سنة 2020 لتحقق الشركة العام الماضي، مبلغ 163 مليون دينار مقابل 158 مليون دينار قبل عامين.ويعود تحسن ايرادت "الاعادة التونسية" الى تجاوزها تداعيات ازمة كوفيد 19 التي اثرت بصفة ملحوظة على مستوى الاقساط المقبولة والتي انضت بشكل كبير بعنوات الاتفاقيات الاختيارية بالنسبة لكل من فرعي تامين النقل الخصا بالسفن والطائرات والبضائع وتامين الهندسة والبناء.وواصل نسق نمو رقم معاملات التامين على الحياة وتكوين الاموال عودته نحو الارتفاع ليبلغ 7ر15 بالمائة ، سنة 2021، مقابل 5ر11 بالمائة سنة 2020 .وارتفعت أصناف التامين المكتتبة بعنوان صنف التامين على غير الحياة ، بمعدل 4ر8 بالمائة خلال 2021، مقابل 5 بالمائة سنة 2020 وسجل فرع السياراات نموا في رقم المعاملات بنسبة 8ر7 بالمائة بعد تراجع بنسبة 5ر5 بالمائة سنة 2020 .وسجل رقم معاملات فرع تامين النقل نموا ملحوظا ناهر 9ر14 بالمائة خلال 2021 مقابل 9 بالمائة سنة 2020 بسبب انكماش النشاط الاقتصادي.وارتفع فرع التأمين الجماعي خلال 2021 ، بنسبة 7ر9 بالمائة مقابل 5ر11 بالمائة سنة 2020 في حين عاد رقم معاملات فرع التامين من الحريق والاخطار ارتفاعا بنسبة 8 بالمائة سنة 2021 وتطور فرع التامين ضد البرد وهلاك الماشية بوتيرة اقل قاربت 5ر3 بالمائة.وبلغت حصة التأمين على الحياة قرابة 5ر25 بالمائة سنة 2021 ، لكنها لاتزال رغم التحسن خلال السنوات الأخيرة تشهد نسقا بطئيا وتعد متواضعة بالمعدل العالمي البالغ 7ر43 بالمائة.وشهدت تونس، في المقابل، ارتفاعا لحصة التامين على غير الحياة والتي بلغت 5ر74 بالمائة سنة 2021، في حين يقدر المعدل العالمي بنحو 3ر56 بالمائة سنة 2021.واحتل فرع تأمين السيارات، صدارة اجمالي اقساط التامين المكتتبة بنحو 4ر42 بالمائة خلال سنة 2021 مقابل 4ر43 بالمائة سنة 2020 في حين يحتل قسم التامين على المرض المرتبة الثانية بحصة تعادل 8ر14 بالمائة يليه التامين ضد الحريق المرتبة بنحو 6ر12 بالمائة.ويعد نشاط فرع تامين الصادرات، خلال سنة 2021، ضعيفا بنسبة 7ر0 بالمائة من اجمالي الاقساط المكتتبة يليه فرع التامين ضد البرد بنسبة 4ر0 بالمائة.ورفعت مؤسسات التامين التكافلي مساهمتها ، خلال سنة 2021، لتبلغ 6ر5 بالمائة مقابل 1ر5 بالمائة سنة 2020، وبلغ اجمالي الاقساط الصادرة عنها زهاء 160 مليون دينار، مقابل 5ر130 مليون دينار سنة 2020.استمرت الشركة التونسية للتامين واعادة التامين "ستار"، في المحافظة على موقعها في صدارة الاقساط المكتتبه في مجال التامين على غير الحياة بنسبة 7ر15 بالمائة تليها "كومار" بحصة تقارب 8ر10 بالمائة وتامينات مغريبة بنسبة 2ر10 بالمائة " وغات "بنسبة 6ر9 بالمائة.وحافظت مؤسسة التجاري تامين على صدراة المؤسسات العاملة في مجال التامين على الحياة خلال سنة 2021، بحصة تقارب 4ر18 بالمائة تليها "مغربية للحياة "بنسبة 7ر12 بالمائة "وتامينات حياة" بحصة تقارب 2ر11 بالمائة.واستحوذت نيابات التامين على حصة تقارب 6ر39 بالمائة من حجم الاقساط الصادرة تليها مكاتب مؤسسات التامين بحصة تقارب 32 بالمائة وسماسرة التامين بحصة في حدود 7ر14 بالمائة في حين حصلت شبكات البنوك والبريد على حصة تجاوزت 12 بالمائة.وارتفع معدل قسط التامين للفرد خلال سنة 2021، بعد ان كان في حدود 8ر217 دينار سنة 2022 وقد ارتفع حجم التعويضات الجملية المدفوعة من رقم المعاملات بحوالي 3ر5 بالمائة ليصل الى 7ر57 بالمائة سنة 2021.وتشير بيانات الهيئة الى ان مجموع التعويضات المدفوعة من شركات التامين سنة 2021، للحرفاء قاربت 1636 مليون دينار مقابل 1348 مليون دينار سنة 2020.وناهزت حصة التعويضات المدفوعة بعنوان صنف التامين على الحياة قرابة 21 بالمائة من اجمالي التعويضات خلال سنة 2021 في حين تراجعت حصة التعويضات الممنوحة في اطار فرع التامين على غير الحياة الى 79 بالمائة سنة 2021 .