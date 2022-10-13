سوسة: تحسّن ملحوظ لمختلف المؤشرات السياحية بالجهة منذ مطلع السنة الجاريّة

كشف المندوب الجهوي للسياحة بسوسة، توفيق القايد، عن تسجيل تحسّن ملحوظ لمختلف المؤشرات السياحية بولاية سوسة خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي الى غاية 10 أكتوبر الجاري، بعد تحقيق زيادة بحوالي 108 بالمائة في عدد السياح الوافدين الذين بلغ عددهم 804160 حريفا مقابل 386832 حريفا خلال نفس الفترة من السنة الماضية.





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وأضاف القايد، في تصريح لـ"وات"، اليوم الخميس، أن الفنادق السياحية بالمنطقة السياحية سوسة القنطاوي سجلت خلال نفس الفترة كذلك زيادة ب7ر168 بالمائة في عدد الليالي المقضاة التي بلغ عددها مليونين و883 الفا و91 ليلة، مقابل مليون 72 الفا و885 ليلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية 2021.ولاحظ المندوب الجهوي للسياحة بسوسة أنه رغم تحسّن المؤشرات السياحية خلال السنة الجارية، فانه لم يتم بعد بلوغ الارقام المسجلة خلال السنة المرجعية 2019، باعتبار ان الجهة سجلت نقصا في عدد الوافدين بالنسبة للفترة الممتدة من غرة جانفي الى 10 أكتوبر 2022 قدّر بما يناهز 27 بالمائة وذلك مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.وذكر، في هذا الاطار، أن أكثر من مليون و99 الفا و739 سائحا اجنبيا زاروا المنطقة السياحية سوسة القنطاوي خلال نفس الفترة من سنة 2019، بينما لم يتجاوز عدد السياح الوافدين على المنطقة 804 آلاف و160 سائحا خلال الفترة من غرة جانفي الى غاية 10 أكتوبر من السنة الجارية.وأضاف ان الليالي المقضاة لم تتجاوز حدود مليونين و883 الفا و91 ليلة خلال نفس الفترة من السنة الجارية مسجلة نقصا بـ2ر43 بالمائة وذلك بعد ان فاقت اليالي المقضاة في سنة 2019 5 ملايين و74 الف ليلة.وتظلّ السياحة الداخلية في صدارة الاسواق السياحية بولاية سوسة، وفق تصريح المندوب الجهوي للسياحة، الذي افاد بأن السياح التونسيين احتلوا المرتبة الاولى في عدد الوافدين على فنادق جهة سوسة القنطاوي بعد ان بلغ عددهم 386 ألفا و362 سائحا منذ بداية السنة الحالية الى غاية 10 أكتوبر الجاري أي بزيادة قدرها 6ر34 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.وجاءت السوق الجزائرية في المرتبة الثانية من حيث ترتيب الأسواق السياحية الوافدة على جهة سوسة والقنطاوي بعد ان زار الجهة 91 ألفا و564 سائحا جزائريا خلال الفترة الماضية من السنة الجارية مسجلة زيادة بألف بالمائة مقارنة بسنة 2021.واكد توفيق القايد العودة الملحوظة للاسواق الكلاسيكية على غرار السوق الفرنسية التي سجلت خلال نفس الفترة وفود اكثر من 45 ألفا و724 حريف أي بزيادة ناهزت 568 بالمائة.كما ارتفعت نسبة السياح البريطانيين والالمان الوافدين على جهة سوسة والقنطاوي بنسبة ألف بالمائة خلال الفترة الماضية من السنة الجارية مقارنة بالسنة الماضية، بعد أن وفد على الجهة 39 ألفا و634 سائحا بريطانيّا و38 ألفا و135 سائحا ألمانيّا.وقد شهدت ولاية سوسة، وفق نفس المسؤول الجهوي، خلال الأيام العشرة الأولى لشهر أكتوبر الجاري زيادة قدرت بـ8ر74 بالمائة في عدد السياح الوافدين على الفنادق السياحية بسوسة والقنطاوي الذين بلغ عددهم 25 ألفا و652 حريفا مقابل 14 ألفا و677 حريف في السنة الماضية.كما سجلت الجهة، خلال نفس الفترة، زيادة بأكثر من 166 بالمائة في عدد الليالي المقضاة حيث بلغ عددها 106 آلاف و625 ليلة مقابل 40 ألفا و38 ليلة بالسنة الماضية، وفق ذات المصدر.