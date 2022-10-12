انعقاد القمّة العربية الصينية الأولى بالسعودية أبرز محاور لقاء الجرندي بالمبعوث الصيني الخاص


Publié le Mercredi 12 Octobre 2022 - 15:48 قراءة: 0 د, 53 ث
      
التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، أمس الثلاثاء، المبعوث الصيني الخاص وسفير المنتدى العربي الصيني "لي شان"، الذي يزور تونس بمناسبة انعقاد القمّة العربية الصينية الأولى بالمملكة العربية السعودية يوم 9 ديسمبر 2022.


وأعرب الوزير عن عزم تونس على الإسهام في نجاح القمة العربية الصينية، مؤكدا أهمية أن تفضي أشغال هذه القمة إلى مخرجات ومشاريع عملّية، تساهم في تطوير التعاون العربي الصيني في مختلف القطاعات، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية اليوم الاربعاء.

..

.

كما عبر عن ارتياحه لمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين، مجددا شكره للسلطات الصينية على دعمها لتونس في مواجهة جائحة كوفيد-19 ، لاسيما من خلال تمكينها من اللقاحات والمستلزمات الطبية.

وثمّن الجرندي، تمويل الصين لجملة من المشاريع التنموية في تونس، داعيا إلى ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ودفع نسق الاستثمار وتكثيف اللقاءات بين الفاعلين الاقتصاديين من الجانبين.
..
...


من جانبه، نوّه المبعوث الصيني بعراقة وتميز العلاقات التونسية الصينية، مؤكّدا حرص بلاده على مزيد تكثيف التعاون مع تونس في مختلف المجالات، وتشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في تونس، مثمّنا دعم تونس للتعاون العربي الصيني وتوسيع آفاقه في المجالات ذات الاهتمام المشترك.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 254667



En continu...

Toutes les news...
الأربعاء 12 أكتوبر 2022 | 16 ربيع الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:15 17:49 15:19 12:13 06:24 04:58
Babnet
26°
 Babnet29° Babnet % 69 :الرطــوبة
تونــس Babnet23°
5.66 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
30°-2329°-2226°-2026°-2028°-20
  • Avoirs en devises
    23669,5

  • (11 oct )
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,22948 DT        1$ =3,31969 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 oct )   1389,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   