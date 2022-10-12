انعقاد القمّة العربية الصينية الأولى بالسعودية أبرز محاور لقاء الجرندي بالمبعوث الصيني الخاص

التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، أمس الثلاثاء، المبعوث الصيني الخاص وسفير المنتدى العربي الصيني "لي شان"، الذي يزور تونس بمناسبة انعقاد القمّة العربية الصينية الأولى بالمملكة العربية السعودية يوم 9 ديسمبر 2022.





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وأعرب الوزير عن عزم تونس على الإسهام في نجاح القمة العربية الصينية، مؤكدا أهمية أن تفضي أشغال هذه القمة إلى مخرجات ومشاريع عملّية، تساهم في تطوير التعاون العربي الصيني في مختلف القطاعات، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية اليوم الاربعاء.كما عبر عن ارتياحه لمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين، مجددا شكره للسلطات الصينية على دعمها لتونس في مواجهة جائحة كوفيد-19 ، لاسيما من خلال تمكينها من اللقاحات والمستلزمات الطبية.وثمّن الجرندي، تمويل الصين لجملة من المشاريع التنموية في تونس، داعيا إلى ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ودفع نسق الاستثمار وتكثيف اللقاءات بين الفاعلين الاقتصاديين من الجانبين.من جانبه، نوّه المبعوث الصيني بعراقة وتميز العلاقات التونسية الصينية، مؤكّدا حرص بلاده على مزيد تكثيف التعاون مع تونس في مختلف المجالات، وتشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في تونس، مثمّنا دعم تونس للتعاون العربي الصيني وتوسيع آفاقه في المجالات ذات الاهتمام المشترك.