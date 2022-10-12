تطور انتداب الكفاءات التونسية في اطار التعاون الفني بنسبة 70 بالمائة إلى غاية 30 سبتمبر 2022

سجلت نتائج التعاون الفني خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي الماضي إلى غاية 30 سبتمبر 2022 تطورا بنسبة 70 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.





..



.

.. ...

وبلغ عدد المنتدبين من الكفاءات التونسية عن طريق الوكالة التونسية للتعاون الفني خلال الفترة المذكورة 2710 منتدبا، مقابل 1593 خلال نفس الفترة من سنة 2021.وإلى غاية 30 سبتمبر 2022 بلغ العدد الجملي للمتعاونين والخبراء الملحقين لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني 22221 متعاونا، وفق ما نشرته، اليوم، الوكالة التونسية للتعاون الفني.وقد تصدّر قطاع الصحة قائمة الانتدابات بـ 887 إطارا طبيا وشبه طبي أي ما يعادل 33 بالمائة من مجموع الانتدابات، يليه قطاع التربية والتعليم بـ 713 منتدبا، ثم قطاع الهندسة بـ 419 منتدبا، و221 منتدبا في مجال الاعلامية.واستقطبت البلدان العربية 1137 منتدبا أي بنسبة 42 بالمائة من المجموع العام، فالبلدان الأوروبية بـ942 منتدبا، ثم البلدان الأمريكية والآسيوية بـ 483 منتدبا، وأخيرا البلدان الإفريقية بـ 93 منتدبا.وحلت كندا في المركز الأول من مجموع البلدان المنتدبة للكفاءات التونسية من بداية العام الجاري إلى 30 سبتمبر 2022، حيث تم التعاقد مع 443 تونسيا في مجموعة من الاختصاصات كالمجال الشبه طبي والتعليم والخدمات والمهن والإعلامية والاتصال.وجاءت فرنسا في المركز الثاني بـ422 منتدبا خاصة في مجال الإعلامية، ثم السعودية في المركز الثالث بتعاقدها مع 388 إطارا تونسيا أغلبهم في المجال الصحي والتعليم والرياضة، ثم سلطنة عمان في المركز الرابع بـ 349 منتدبا في المجال الشبه صحي والتعليم الثانوي، وألمانيا في المركز الخامس بـ 317 منتدبا في المجال شبه الصحي.خميس