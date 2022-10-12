الكاف: انطلاق عملية تركيز آلة تصوير بالرنين المغناطيسي وقريبا تركيز آلة مفراس بالمستشفى الجهوي


Publié le Mercredi 12 Octobre 2022 - 14:43 قراءة: 0 د, 25 ث
      
أفاد رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بالكاف عبد الباقي الجمني، "وات" بانه تم الشروع في تركيز آلة تصوير بالرنين المغناطيسي بالمستشفى الجهوي، بالتزامن مع قرب فتح العروض لاقتناء آلة مفراس (سكانار) لفائدة نفس المؤسسة الاستشفائية.


وأكد الجمني في هذا السياق توفير كل الاعتمادات المالية اللازمة لاقتناء آلة المفراس، والتى سيقع تركيزها قريبا بذات المستشفى، واشار الى أن تركيز هاتين الآلتين سيسهم بشكل كبير في تقريب خدمات التصوير الطبي لفائدة المرضى، سيما بعد توفر الاطار الطبي والتقني، لتشخيص الامراض وتصوير المرضى.

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