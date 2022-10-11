الاتحاد المنستيري: عماد بن يونس ينضم الى الجهاز الفني في خطة مدرب مساعد

قررت الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي المنستيري تعزيز الجهاز الفني لفريق اكابر كرة القدم بالمدرب عماد بن يونس في خطة مدرب مساعد وفق ما اعلنه فريق عاصمة الرباط اليوم الثلاثاء عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي.







يذكر ان عماد بن يونس سبق له العمل في الجهاز الفني للاتحاد المنستيري كمدرب مساعد لفوزي البنزرتي خلال الموسم المنقضي.

ويخوض الاتحاد المنستيري الذي يشرف عليه الصربي دراكونوفيتش يوم السبت القادم مباراة اياب الدور التمهيدي الثاني لكاس رابطة ابطال افريقيا ضد الاهلي المصري بملعب السلام بالقاهرة انطلاقا من الساعة الخامسة مساء (س17).

و كان الاتحاد المنستيري قد انهزم امام الاهلي المصري يوم الاحد الماضي بنتيجة 1-صفر على راضية ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير في مباراة الذهاب.







