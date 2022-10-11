المغرب الفاسي يفك الارتباط مع المدرب التونسي عبد الحي بن سلطان

أعلن المغرب الفاسي فك الإرتباط مع المدرب التونسي عبد الحي بن سلطان، والمدرب المساعد شكري الزعلاني .

و كان بن سلطان قد حقق مع المغرب الفاسي خلال الموسم الماضي نتائج مميزة أهلته الى انهاء سباق البطولة في المركز الخامس.







وواجه بن سلطان مع فريقه في الموسم الجديد عدة صعوبات، حيث لم يسجل المغرب الفاسي أي انتصار في البطولة المغربية، مكتفيا بـ 3 تعادلات مقابل هزيمتين.

ويحتل المغرب الفاسي المركز 12 في البطولة المغربية.



