باراج الصعود : الترجي الجرجيسي و نجم المتلوي يوم الخميس القادم بالمنستير


Publié le Lundi 10 Octobre 2022 - 18:27 قراءة: 0 د, 23 ث
      
اعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اليوم الاثنين ان المباراة الفاصلة لتحديد اسم الفريق الذي سيلتحق بالمجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى و الذي سيجمع الترجي الجرجيسي بنجم المتلوي سيدور يوم الخميس 13 اكتوبر الجاري بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير انطلاقا من الساعة الثالثة ظهرا.
واضافت الرابطة في بلاغ لها ان المباراة ستدور دون حضور الجمهور و في صورة انتهائها بالتعادل في الوقت القانوني سيتم اللجوء مباشرة الى ركلات الجزاء الترجيحية لتحديد اسم الفريق الفائز.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 254548



..
...

En continu...

Toutes les news...
الاثنين 10 أكتوبر 2022 | 14 ربيع الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:18 17:52 15:21 12:13 06:22 04:56
Babnet
24°
 Babnet31° Babnet % 73 :الرطــوبة
تونــس Babnet22°
1.54 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
31°-2228°-2330°-2325°-2226°-20
  • Avoirs en devises
    23516,2

  • (10 oct )
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,23500 DT        1$ =3,29800 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 oct )   1444,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   