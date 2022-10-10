باراج الصعود : الترجي الجرجيسي و نجم المتلوي يوم الخميس القادم بالمنستير

اعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اليوم الاثنين ان المباراة الفاصلة لتحديد اسم الفريق الذي سيلتحق بالمجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى و الذي سيجمع الترجي الجرجيسي بنجم المتلوي سيدور يوم الخميس 13 اكتوبر الجاري بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير انطلاقا من الساعة الثالثة ظهرا.

واضافت الرابطة في بلاغ لها ان المباراة ستدور دون حضور الجمهور و في صورة انتهائها بالتعادل في الوقت القانوني سيتم اللجوء مباشرة الى ركلات الجزاء الترجيحية لتحديد اسم الفريق الفائز.



