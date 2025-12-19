ديموغرافيا مهملة، سيادة مهدَّدة

حاتم بولبيار



تتجه تونس، بحسب ما يكشفه السياق الديموغرافي الراهن، نحو خسارة تُقدَّر بنحو نصف مليون ساكن مقيم في أفق سنة 2034. وعندما يُنشر التعداد السكاني المقبل، سيكون الوقت قد تأخر كثيرًا لتدارك المسار. فالإشكال لا يقتصر على تطوّر الأرقام في حدّ ذاته، بل يمتدّ إلى المنهج المعتمد في قياس السكان وصياغة السياسات الاقتصادية على أساسه.



التعداد الدائم: خيار متاح تقنيًا ومعطَّل سياسيًا



من وفرة سكانية إلى تباطؤ اقتصادي



القطيعة الديموغرافية بالأرقام



نحو تقلّص في عدد السكان المقيمين … وانكماش السوق



الديموغرافيا، السيادة، واختلال موازين القوة



نحو عقيدة وطنية للاستئناف الديموغرافي



لقد أصبح الاعتماد علىإجراءً متجاوزًا. فالدول الحديثة تعتمد، مع نشرعلى المستوى الوطني، وتحيينات محلية أدقّ وعلى فترات أقصر. أمّا، فقد بات من مخلفات القرن الماضي، ويعكس تصوّرًا جامدًا للسكان لا ينسجم معوتسارعالبنيةمتوفّرة بالفعل. وما ينقص هو تغييرفي قياس السكان. بعبارة أخرى: الانتقال منيعود إلى القرن العشرين، إلىتُستعمل كأداة توجيه للسياساتفي القرن الحادي والعشرين.يمثّل نظامالبنية الرقمية المركزية لمنظومةفي تونس، ويتيح تسجيلًاللولادات والزيجات والوفيات، بما يوفّر قاعدة دقيقة لمتابعة تطوّر. كما تتوفّر أدواتقادرة على تتبّعواستكمال الصورة الديموغرافية.غير أنّ هذا الإمكان ما يزال. فالتعطيل القائم اليوم لا يبدو مسألةبقدر ما هو فجوة في. إذ تواصل السياسة الاشتغال بإيقاع، في حين يتحرّك الزمنبوتيرة أسرع بكثير. ونتيجة هذا الخلل، تُصاغ قراراتاستنادًا إلى، ويُخطَّط لسوق الشغل على أساس حجملم يعد موجودًا فعليًا، فيما تواصلالاشتغال بمنطق لا يواكب تسارعوعليه، فإن الخلل لا يكمن في نقصولا في غياب، بل في عدم إدماجبوصفهافي الاقرار الاقتصادي.عرفت تونس تاريخيًاوفّر قاعدة دعم للنشاط، سواء من حيثأو. غير أنّ هذا المسار بدأ ينكسر خلال، خصوصًا فيالتي كانت تمثّل خزانًا. هذا التحوّل لا يعني فقط تراجع عدد السكان، بل بدايةنتيجة تقلّص القاعدةفي آن واحد.تكشفعن انتقال ديموغرافي متقدّم، يتمثّل في، وتحوّلإلى عاملتُظهر هذه المعطيات انتقال تونس خلالمن فائض ديموغرافي قوي بلغ نحو، إلى وضعيةثم بدايةنحو… وتتلاقى التقديرات عند أفقحول عدد سكان مقيمين يُقدَّر بنحو، يُضاف إليهم قرابةمقيم خارج أرض الوطن. وبذلك يبلغ العدد الجملي للتونسيين نحو، مع وجوديعيش خارج أرض الوطن.وحين يعيشخارج أرض الوطن، فنحن لا نتحدث عن، بل عن. فجزء معتبر من، ومن، ومن مسارات تشكّل، يتم اليوم خارج المنظومة الوطنية.وتقلّصهو الوجه الاقتصادي المباشر لهذا السياق الديموغرافي. إذ يعني ذلك، وتراجع، وارتفاع، إلى جانب تقلّص، في وقت تتصاعد فيه كلفةويتعمّق).إذا استمر السياق الديموغرافي الراهن دون تصحيح، قد تدخل تونس، ابتداءً من، مرحلة، مع احتمال نزول عدد السكان المقيمين إلى ما دون. وتزداد خطورة هذا المسار عند مقارنته بجارها المباشر،، التي قد يتجاوز عدد سكانهاخلال الفترة نفسها.ويُنتج هذا التفاوتفي موازين القوة، له تبعاتبعيدة المدى. فالدول ذاتوالكتلتملك هوامش قرار أوسع وقدرة أعلى علىأمام هذا التحوّل العميق، لم يعد. ولا يمكن أن تكون الاستجابة، بل ينبغي أن تتخذ شكل، تُقرّ فيها الدولة بأنليست مسألة اجتماعية فقط، بلويُفهم الاستئناف هنا لا بوصفه عودة آلية إلى مسار سابق، بل باعتبارهللدينامية الديموغرافية على أسس، تستجيب للتحولات الجارية وتكسر حالةولا يتعلّق الأمر بخطابمجرّد، بل بإعادة بناء شروط، و، مع ربطالمقيمة خارج أرض الوطن باعتبارها امتدادًا للسوق الوطنية و، لكنها مرآة صارمة لقدرة أمة على. وتجاهل هذا السياق لا يعني سوى القبول بـ، و، و، لا دفعة واحدة، بليصعب تداركه حين يصبح واقعًا.