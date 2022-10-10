البريد التونسي يطلق خدمة جديدة لتوزيع طرود التجارة الالكترونية عبر صناديق آلية

أطلق البريد التونسي، الاثنين، منظومة ذكيّة لتوزيع الطرود البريدية وهي الأولى من نوعها في تونس وذلك عبر إطلاق خدمة جديدة لتوزيع طرود التجارة الإلكترونية عبر صناديق آلية "pikpakbox"، وفق ما أعلن عنه الرئيس المدير العام للبريد التونسي، سامي المكي.





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ويهدف البريد التونسي من خلال إطلاق خدمة الصناديق الآلية لتوزيع الطرود البريدية، إلى تقديم حلول جديدة ومتطوّرة لخيارات توزيع تتماشى مع بعائث التجارة الإلكترونية.وأفاد الرئيس المدير العام للبريد، في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبريد، الذّي يتنزل هذه السنة تحت شعار"البريد التونسي، ريادة في تقديم الخدمات الرقمية "، بالعاصمة، أن هذه الخدمة ستدخل حيز التطبيق بقرابة 10 خزائن للطرود البريدية، 8 منها في تونس العاصمة وواحدة في سوسة وأخرى بصفاقس.وسيعمل البريد التونسي، بحسب المكي، على تركيز حوالي 30 صندوقا مع حلول نهاية سنة 2024 بالمناطق الاستراتيجية بالقرب من محطّات النقل ومراكز التسوّق بمختلف ولايات الجمهورية، مشيرا إلى أنّ هذه الخدمة مؤمنة وتمكن من إستلام الطرود في ظرف 20 ثانية طيلة أيام الاسبوع وكامل اليوم.وفي ما يتعلق بمشاريع البريد التونسي المستقبلية، أعلن الرئيس المدير العام انه سيقع تطوير واثراء التطبقية الرقمية "my poste من خلال تمكين الحرفاء من التمتع بمجموعة اضافية من الخدمات الجديدة دون ضرورة التنقل الى مكاتب البريد على غرار القيام بتحويلات مالية انطلاقا من الحسابات البريدية الجارية لفائدة حسابات بريدية جارية اخرى وحسابات الادخار البريدي والحسابات البنكية بطريقة سريعة وسهلة ومؤمنة اضافة الى القيام بعملية شحن الحسابات الافتراضية "e-Dinar" بصفة حينية انطلاقا من الحسابات البريدية.وفي رده على سؤال تعلق بالتاخير الحاصل حول تحول البريد التونسي الى بنك، اكد الرئيس المدير العام للبريد التونسي في تصريح اعلامي، انه وقع ايداع مطلب لدى البنك المركزي منذ سنة 2019، الذي طالب بدوره بمراجعته لاضفاء بعض التعديلات وانه جاري العمل في هذا الاتجاه.وأفاد المكي، بالمناسبة، أن 190 ألف متقاعد قد انتفعوا ببطاقة "جرايتي" إلى حدود 30 سبتمبر 2022، منذ إطلاقها خلال شهر فيفري 2022. وبفضل توفر هذه البطاقات تمّ القيام ب252538 عملية سحب من الموزعات الالية للاوراق المالية التابعة للبريد التونسي بمبلغ مالي جملي قدره 49083205 دينار.وبخصوص إنجاح العودة الجامعية 2022-2023، وقع بحسب المكي، تمكين الطلبة من بطاقة دفع الكتروني مسبقة الدفع وموحدة للقيام بمختلف العمليات المالية لخلاص الخدمات الجامعية (التسجيل عن بعد وخلاص معاليم السكن الجامعي والمطاعم الجامعية وتنزيل مبالغ المنح والقروض الجامعية).واكد في هذا الصدد، أنّه وقع تمكين 245 ألف طالب الى حدود نهاية شهر سبتمبر 2022، أي حوالي 94 بالمائة من مجموع الطلبة من القيام بعملية التسجيل عن بعد باستعمال بطاقة .e-Dinar Jeuneوفي اطار المساهمة في انجاح العودة المدرسية 2022-2023، اضاف المكي، انه وقع تخصيص 147 مكتب بريد موزعة على مختلف جهات الجمهورية (126 مكتب بريد باقليم تونس الكبرى و 21 مكتب ببقية الولايات) مجهزة بمنظومة الكترونية متطورة لتمكين التلاميذ والطلبة من اقتناء اشتراكات النقل المدرسية والجامعية بالاضافة الى موقع الواب www.ichetirak.poste.tn لتمكينهم من اقتناء الاشتراكات عن بعد.