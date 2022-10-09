إنتاج تونس من الرمان يتجاوز 102 آلاف طن ووضع برنامج ترويجي على السوقين الداخلية والخارجية

يقدر إنتاج الرمان في تونس بحوالي 6ر102 آلاف طن، مقابل معدل إنتاج ب92 ألف طن خلال السنوات الخمس الأخيرة (2017-2021)، مسجلا بذلك زيادة بنسبة 11 بالمائة.





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وبحسب المجمع المهني المشترك للغلال، تحتل ولاية قابس المرتبة الأولى على مستوى الإنتاج الوطني بنسبة 24 بالمائة، وبإنتاج يقدر بحوالي 25 ألف طن، تليها ولاية القيروان بـ 3ر15ألف طن، ثم ولاية نابل ب 8ر14 ألف طن وولاية باجة ب 14 ألف طن.ولضمان الإعداد للموسم التصديري للرمان، عقد المجمع سلسلة من جلسات العمل مع الأطراف المتدخلة في المنظومة، تم خلالها تحديد موعد انطلاق موسم تصدير الرمان بالنسبة للأصناف التونسية، على غرار صنف القابسي، نحو كافة الاتجاهات بداية من يوم 23 سبتمبر 2022.أما بالنسبة للأصناف الجديدة من الرمان، على غرار أصناف " بارفيانكا" و"بربل كوين" و "اكو"، فقد أكد المجمع أن تصديرها نحو كافة الاتجاهات مرخص له، على أن يكون الصنف مذكورا على فواتير التصدير ومعلبا في كرتونات خاصة بعلامة الشركة أو منتوجا تونسيا، ولا يمكن استعمال الكارتونات العامة "رمان تونس".ولمزيد تثمين الرمان التونسي والتعريف به وإعطائه قيمة مضافة والتشجيع على استهلاكه، وضع المجمع المهني المشترك للغلال بالتنسيق مع الأطراف المتدخلة في القطاع برنامجا ترويجيا متكاملا في تواصل مع ما أنجز في الموسم الفارط.ويشتمل البرنامج الترويجي على السوق الداخلية في وضع نقطة بيع للرمان من المنتج الى المستهلك على ذمة الهياكل المهنية، وحضور الرمان ومشتقاته بجناح المجمع بالصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا 2022 من خلال المعلقات الإشهارية ومن خلال إدراجه بأطباق معدة للتذوق.ومن أهم مكونات البرنامج الترويجي على السوق الداخلية، المشاركة في فعاليات مهرجان الرمان بتستور، والمشاركة في فعاليات مهرجان الرمان بقابس، إلى جانب تنظيم تظاهرة "أسبوع الرمان التونسي" ببلدية سيدي بوسعيد، تهدف إلى التعريف بأهمية الرمان في أقطاب الإنتاج (قابس-باجة-القيروان-نابل)وستتم أيضا المشاركة في معرض المنتجات الفلاحية المنظم على هامش انعقاد القمة الفرنكوفونية بمدينة جربة في نوفمبر 2022أما على مستوى الأسواق الخارجية، فإن البرنامج الترويجي المعد للغرض يتمثل في الصالون الدولي للغلال بإسبانيا في أكتوبر 2022، وتنظيم يوم إشهاري للرمان التونسي بالسوق ذات المصلحة الوطنية (رانجيس) بمدينة باريس الفرنسية في شهر نوفمبر 2022 بهدف التعريف بالمنتوج لدى التجار وبائعي التفصيل. وسيتم خلال هذه التظاهرة تنظيم حصص تذوق وتوزيع دعائم وهدايا إشهارية.ووفق المجمع المهني المشترك للغلال، فإن صادرات تونس من الرمان تجاوزت 12 ألف طن العام الفارط، وأن ليبيا تستأثر بحوالي 95 بالمائة من صادرات الرمان التونسي.