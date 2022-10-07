القصرين: إصابة إمرأة وابنها بحروق وإصابات متفاوتة الخطورة في انفجار قارورة غاز منزلي


Publié le Vendredi 07 Octobre 2022 - 19:05 قراءة: 0 د, 21 ث
      
تسبّب انفجار قارورة غاز منزلي في أحد المساكن بمنطقة طربخانة الريفية الراجعة بالنظر إلى معتمدية سبيطلة من ولاية القصرين، في اصابة إمرأة ثلاثينية وابنها البالغ من العمر 10 سنوات بحروق وإصابات متفاوتة الخطورة، بحسب المدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني الشعباني.
وأوضح الشعباني، في تصريح إعلامي، أنّه تم نقل المصابين الاثنين على جناح السرعة من قبل الفرق الصحية بالقصرين الى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس لتلقي الاسعافات اللازمة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 254414



..
...

En continu...

Toutes les news...
الجمعة 07 أكتوبر 2022 | 11 ربيع الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:22 17:56 15:24 12:14 06:19 04:54
Babnet
24°
 Babnet28° Babnet % 64 :الرطــوبة
تونــس Babnet21°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
28°-2131°-2130°-2227°-2229°-22
  • Avoirs en devises
    23373,5

  • (7 oct )
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,24558 DT        1$ =3,27823 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 oct )   1662,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   