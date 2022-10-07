القصرين: إصابة إمرأة وابنها بحروق وإصابات متفاوتة الخطورة في انفجار قارورة غاز منزلي

تسبّب انفجار قارورة غاز منزلي في أحد المساكن بمنطقة طربخانة الريفية الراجعة بالنظر إلى معتمدية سبيطلة من ولاية القصرين، في اصابة إمرأة ثلاثينية وابنها البالغ من العمر 10 سنوات بحروق وإصابات متفاوتة الخطورة، بحسب المدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني الشعباني.

وأوضح الشعباني، في تصريح إعلامي، أنّه تم نقل المصابين الاثنين على جناح السرعة من قبل الفرق الصحية بالقصرين الى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس لتلقي الاسعافات اللازمة.



