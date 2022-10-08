توزر: مشاريع بنية تحتية تدخل حيز الاستغلال بنفطة في قطاعات الشباب والرياضة والتطهير والحماية من الفيضانات

دخلت مجموعة مشاريع البنية التحتية في مدينة نفطة من ولاية توزر حيز الاستغلال خلال الآونة الأخيرة، وشملت عددا من من المنشآت الشبابية والرياضية، إلى جانب مشروع ربط حي القطعاية بشبكة التطهير ومشروع حماية مدينة نفطة من الفيضانات.





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وتشمل مشاريع قطاع الشباب والرياضة بالخصوص قاعة الرياضات الفردية المنجزة ضمن برنامج تهذيب حي مدخل المدينة عن طريق وكالة التهذيب والتجديد العمراني بتكلفة 850 ألف دينار، والتي يجري حاليا استغلالها من قبل جمعيات متخصصة في الرياضات الدفاعية والفردية على غرار رياضات الكونغ فو، والجيدو، والكيوكشنكاي، والملاكمة، والتي استقطبت شبابا من الجنسين.ومن بين المشاريع التي دخلت حيز التنفيذ أيضا مشروع توسعة المركب الشبابي بنفطة، من خلال إنهاء القسط الثاني من مركز الإقامة وتجهيزه بتمويل قدره 500 ألف دينار، ورفع طاقة استيعابه الى 90 سريرا بما سيساهم في تكثيف الأنشطة الشبابية والترفيهية في المنطقة، وفق والي الجهة محمد أيمن البجاوي.وأضاف والي الجهة، في تصريح لـ"وات"، على هامش معاينته لمختلف هذه المشاريع، أن مدينة نفطة تشهد كذلك المراحل الأخيرة من انجاز قاعة رياضية متعددة الاختصاصات بتكلفة قدرها 3 ملايين دينار ستكون جاهزة للاستغلال قبل موفى العام الجاري.وبيّن أن تكلفة جملة المشاريع الجاري إنجازها في مدينة نفطة تتجاوز 10 ملايين دينار، وتهدف إلى تحسين ظروف العيش حيث انطلقت في بداية شهر أكتوبر الجاري أشغال ربط حي القطعاية بشبكة التطهير العمومي بقيمة 365 ألف دينار وهو مشروع يساهم في ربط 115 مسكنا بالشبكة عبر مدّ 1560 مترا خطيّا من القنوات.ويشهد ذات الحي، وفق والي الجهة، أشغال تعبيد للطرقات والانهج بـ 500 ألف دينار، بعد أن شهد في الفترة الأخيرة أشغال مد شبكة الماء الصالح للشرب بتمويل من المجلس الجهوي عن طريق برنامج التنمية الجهوية الذي خصّص تمويلات قدرها مليون دينار لفائدة هذا الحي.في جانب آخر، يواجه مشروع حماية مدينة نفطة من الفيضانات بعض الصعوبات بسبب اعتراض مواطنين على بطء الاشغال في أحد الطرقات الرئيسية وخاصة أصحاب المحلات لما قد يمثله هذا البطء من تهديد لأنشطتهم التجارية.وكان المشروع انطلق منذ جانفي من العام الجاري باعتماد قدره 5,5 ملايين دينار بمكونات تشتمل على تهيئة مسيل، وتهيئة طرقات بالخرسانة الاسفلتية، ومد قنال لاستيعاب مياه الامطار في أحياء ورد نعام والبياضة وحي التحرير والقطعاية، الى جانب تدعيم وحماية ضفاف وادي البورة بجدران من الخرسانة المسلحة، وتدعيم بعض الأجزاء بالحجارة المتشابكة.في حين تدخلت وكالة التهذيب والتجديد العمراني بتهذيب حي مدخل البلدة، والذي انتفع به قرابة 3 آلاف ساكن من خلال مكونات تمثلت في تعبيد الطرقات، وتصريف المياه المستعملة، والتنوير العمومي، وتحسين السكن، وإنجاز ملعب حي وقاعة رياضية.