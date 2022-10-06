تعلم رئاسة الحكومة أنه بمناسبة المولد النبوي الشريف وعملا بأحكام الأمر الرئاسي عدد 223 لسنة 2021 المؤرخ في 7 ديسمبر 2021، يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بيوم عطلة وذلك، يوم السبت 8 أكتوبر 2022.
بمناسبة المولد النبوي الشريف... يوم عطلة السبت 8 أكتوبر 2022
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الخميس 06 أكتوبر 2022 | 10 ربيع الأول 1444
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