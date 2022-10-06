بمناسبة المولد النبوي الشريف... يوم عطلة السبت 8 أكتوبر 2022


Publié le Jeudi 06 Octobre 2022 - 20:28 قراءة: 0 د, 11 ث
      
تعلم رئاسة الحكومة أنه بمناسبة المولد النبوي الشريف وعملا بأحكام الأمر الرئاسي عدد 223 لسنة 2021 المؤرخ في 7 ديسمبر 2021، يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بيوم عطلة وذلك، يوم السبت 8 أكتوبر 2022.

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