في الجناح التونسي بمعرض الرياض الدولي للكتاب 2022 : المكتبة الوطنية تعرض مشروع الخريطة الرقمية للناشرين والطابعين والمؤلفين التونسيين

وات - من مبعوثة وات ريم قاسم - الخريطة الرقمية هي مشروع فريد في العالم العربي، وهو مشروع أطلقته دار الكتب الوطني في تونس ويحمل اسم الخريطة الرقمية للناشرين والطابعين والمؤلفين التونسيين من خلال الترقيم الدولي الموحد للكتب والدوريات.





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عن هذا المشروع تحدثت سهام بن مبروك رئيسة مصلحة الاقتناء بدار الكتب الوطنية، وممثلتها في جناح وزارة الشؤون الثقافية بمعرض الرياض الدولي للكتاب، في لقاء مع "وات"، فبينت أنه بالأساس يقوم على تطبيقة لخريطة افتراضية استبيانية تعنى بالناشرين التونسيين والمؤلفين والطابعين، تحصيهم وتحدد مواقعهم على خريطة تونس والعالم. وتتضمن الخريطة روابط تحيل على الناشرين والمؤلفين.وأضافت بن مبروك في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "جئنا إلى معرض الرياض الدولي للكتاب، بمناسبة حلول تونس ضيف شرف، لعرض مشروع الخريطة الرقمية ومشروع المنصة الجديدة للمكتبة الوطنية بما فيها المكتبة الافتراضية. وهذه المنصة موجودة على موقع المكتبة الوطنية ونحن بصدد تحيينها قبل إطلاقها في القريب العاجل. لقد أحصينا أكثر من 700 ناشر في تونس ونحن بصدد التثبت من مدى استمرارية نشاطهم، لذلك تريثنا قبل جعل المعطيات متاحة للجميع".ومن المنتظر أن يقع إطلاق المنصة في يوم مميز أي تزامنا مع الاحتفاء بالكتاب أو القراءة او غيرها من المناسبات والتواريخ الهامة ذات العلاقة بالكتاب والنشر.وبفضل هذه الخريطة الرقمية سيكون بإمكان الباحثين والمهتمين بالكتاب البحث عن أي إصدار انطلاقا من عنوانه أو من دار النشر، أو المؤلف، كما تتيح المنصة للباحثين الحصول على كل المعطيات المتعلقة برصيد الناشر من الإصدارات.تقول سهام بن مبروك في هذا الصدد "هي أداة للبحث تتخطى حاجز اللغة والكتابة وغيرها، فقد أردناها منصة تتجاوز مجرد البحث عبر الفهرس والكاتالوغ، فهي خريطة رقمية للناشرين لاتوجد في بقية بلدان العالم العربي".وفي رد على سؤال "وات" بخصوص علاقة هذا المشروع بمشروع مماثل كانت أطلقته وتواصل الاشتغال عليه الرابطة الدولية للناشرين المستقلين، والتي تضم ناشرين تونسيين، أوضحت أن المكتبة الوطنية تتابع عن كثب كل ما يحصل في هذا الإطار، وأكدت أنه تم الاتفاق مؤخرا مع الرابطة الدولية ومع اتحاد الناشرين التونسيين للاجتماع معا لتحيين المعطيات المتوفرة، والاستماع إلى مقترحاتهم، لأن الخريطة بالأساس في خدمة الناشرين ومن المهم أن تستجيب لانتظاراتهم، بحيث تساهم في التسويق لمنشوراتهم والتعريف بدور النشر وبالإصدارات التونسية.وبخصوص التسويق لهذا المنصة "غير المسبوقة" في العالم العربي، تقول سهام بن مبروك "لقد قامت المكتبة الوطنية بتنظيم يوم إعلامي للتعريف بالخارطة على المستوى الوطني، أما على مستوى الخارج فقد شاركت في "لقاء الكتاب" في المغرب في شهر جوان الماضي ونحن اليوم في معرض الرياض في السعودية للتعريف بهذا المشروع على نطاق واسع ومن أجل تشبيك العلاقات وتوسيع المشاريع".