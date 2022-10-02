بن عروس : حملة مجانية للتلقيح ضد داء الكلب

نظمت المصالح البيطرية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس، اليوم الأحد، بالتعاون مع بلدية بن عروس ( الدائرة الشرقية)، حملة مجانية للتقيح ضد داء الكلب، حيث تم نصب خيمات بيطرية اشرف عليها بياطرة وأخصائيون وتم تخصيصها لاستقبال مربي القطط والكلاب للقيام بعمليات تلقيحهم بشكل مجاني .





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وأفادت رئيسة دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس، فاطمة السعيدي بوسالمي، في تصريح لـ (وات) ، أن هذه الحملة تتزامن مع إحياء اليوم العالمي لمكافحة داء الكلب، وقد تم، خلال الايام الماضية، العمل على برنامج دعائي تحسيسي اشتمل على تقديم دروس نظرية لفائدة تلاميذ بعض المدارس الابتدائية وعلى القيام بحملات ميدانية و أيام مفتوحة ميدانية على غرار هذا النشاط بوسط مدينة بن عروس و يستمر بكامل الإدارات الفرعية للإنتاج الحيواني لاستقبال الراغبين في تلقيح حيواناتهم .وتستأنف الحملة، وفق نفس المصدر، بداية من اول شهر نوفمبر القادم وتتواصل حتى 31 جانفي، وسيتم الإعلان عن برنامج تفصيلي للحملة الوطنية للتلقيح المجاني ضد داء الكلب وتحديد مختلف المراكز المفتوحة والأنشطة المصاحبة ومواعيدها الأسبوعية بكافة معتمديات الجهة.وتضع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية على ذمة العموم، بالإضافة إلى هذه الخيمات البيطرية، مجموعة من المراكز القارة المفتوحة على امتداد الأسبوع بكل من الإدارات الفرعية للإنتاج الحيواني بمرناق والمحمدية وبحمام الأنف ومقرين لاستقبال مربي الحيوانات للقيام بعمليات التلقيح .