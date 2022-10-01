أطباء متطوعون يجرون ما يزيد عن 700 عيادة طبية للمرضى في معتمديتي تطاوين وغمراسن

اجرى، السبت، ستة اطباء متطوعون مختصون في طب القلب وأمراض الانف والاذن والحنجرة والنساء والتوليد والعظام إلى جانب اختصاصات طب الاطفال وطب الشيخوخة بالمستشفى المحلي بغمراسن ما يزيد عن مائتي عيادة طبية لمرضى جاؤا من مختلف مناطق المعتمدية.







وعملت القافلة ذاتها أمس، الجمعة، بالمجمع الصحي بمدينة تطاوين حيث استقبلت 100 مريضة في طب النساء والتوليد و212 مريض في طب العظام و73 مريضا في امراض الانف والاذن والحنجرة و67 مريضا في امراض الاطفال و43 امراض القلب في ما استقبل الطبيب المختص في امراض الشيخوخة 5 مسنين وتحوّل الى عدد كبير من كبار السن في بيوتهم على بعد يصل الى 50 كلم في مدينة الصمار وبذلك يصل عدد المتفعين من هذه القافلة اكثر من 500 مريض حسب ما افاد به رئيس المجمع الصحي بتطاوين، محمد بن موسى، ل(وات).

ويعكس عدد العيادات، في إطار هذه القافلة، غياب الاختصاصات الطبية ولا سيما الاستعجالية منها وحرمانهم من هذا المرفق في مختلف معتمديات هذه الولاية الابعد مسافة عن كل الاقطاب الطبية فضلا عن محدودية تواجد اطباء الاختصاص في القطاع الخاص.



