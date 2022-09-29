قرعة مونديال الاندية لكرة اليد - الترجي الرياضي ضمن مجموعة برشلونة الاسباني

أوقعت عملية القرعة الخاصة ببطولة العالم للاندية لكرة اليد "سوبر غلوب" الترجي الرياضي ضمن المجموعة الرابعة الى جانب برشلونة الإسباني ومينيستروس المكسيكي. وتم توزيع الفرق المشاركة خلال الدور الاول على اربع مجموعات بواقع ثلاثة في كل واحدة على ان يتاهل متصدر كل مجموعة الى الدور نصف النهائي.







وكان الترجي الرياضي ضمن تاهله الى مونديال الاندية اثر تتويجه بلقب البطولة العربية للاندية البطلة والفائزة بالكؤوس التي اقيمت بمدينة الحمامات بتغلبه يوم الثلاثاء الماضي في النهائي في الدور النهائي على الزمالك المصري 29-28.



يذكر ان مونديال الاندية سيقام من 17 الى 23 اكتوبر المقبل بمدينة الدمام السعودية.

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وفي ما يلي تركيبة المجموعات :

المجموعة الاولى : مجدبيرج الألماني (حامل اللقب) - سيدني الاسترالي - الخليج السعودي

المجموعة الثانية: الاهلي المصري - مضر السعودي - بنفيكا البرتغالي

المجموعة الثالثة: توباتي البرازيلي - الكويت الكويتي - كيسلي البولوني

المجموعة الرابعة: برشلونة الاسباني - مينيستروس المكسيكي - الترجي الرياضي التونسي



وكان الترجي الرياضي ضمن تاهله الى مونديال الاندية اثر تتويجه بلقب البطولة العربية للاندية البطلة والفائزة بالكؤوس التي اقيمت بمدينة الحمامات بتغلبه يوم الثلاثاء الماضي في النهائي في الدور النهائي على الزمالك المصري 29-28.يذكر ان مونديال الاندية سيقام من 17 الى 23 اكتوبر المقبل بمدينة الدمام السعودية.المجموعة الاولى : مجدبيرج الألماني (حامل اللقب) - سيدني الاسترالي - الخليج السعوديالمجموعة الثانية: الاهلي المصري - مضر السعودي - بنفيكا البرتغاليالمجموعة الثالثة: توباتي البرازيلي - الكويت الكويتي - كيسلي البولونيالمجموعة الرابعة: برشلونة الاسباني - مينيستروس المكسيكي - الترجي الرياضي التونسي