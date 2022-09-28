البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: نتائج مباريات الجولة الثانية ذهابا


Publié le Mercredi 28 Septembre 2022 - 19:09 قراءة: 0 د, 30 ث
      
في ما يلي نتائج مباريات الجولة الثانية ذهابا للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة والتي دارت مساء اليوم الاربعاء :


قاعة اريانة
شبيبة المنازه-اتحاد الانصار 64-79

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قاعة بوهيمة برادس
النجم الرادسي-النادي الافريقي 74-57

قاعة اولمبي سوسة
النجم الساحلي- الدالية الرياضية بقرمبالية 63-64

قاعة المزالي بالمنستير
الاتحاد المنستيري-الملعب النابلي 80-62

قاعة عزيز ميلاد بالقيروان
شبيبة القيروان-الزهراء الرياضية 67-64

الترتيب ن ل
1-الملعب النابلي 4 2
-النادي الافريقي 4 2
3- الاتحاد المنستيري 3 2
--النجم الساحلي 3 2
5-شبيبة المنازه 2 1
--الزهراء 2 1
-شبيبة القيروان 2 2
-اتحاد الانصار 2 2
9-الدالية الرياضية بقرمبالية 1 1
--النجم الرادسي 1 1

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