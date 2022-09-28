البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: نتائج مباريات الجولة الثانية ذهابا

في ما يلي نتائج مباريات الجولة الثانية ذهابا للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة والتي دارت مساء اليوم الاربعاء :







قاعة اريانة

شبيبة المنازه-اتحاد الانصار 64-79



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قاعة بوهيمة برادس

النجم الرادسي-النادي الافريقي 74-57



قاعة اولمبي سوسة

النجم الساحلي- الدالية الرياضية بقرمبالية 63-64



قاعة المزالي بالمنستير

الاتحاد المنستيري-الملعب النابلي 80-62



قاعة عزيز ميلاد بالقيروان

شبيبة القيروان-الزهراء الرياضية 67-64



الترتيب ن ل

1-الملعب النابلي 4 2

-النادي الافريقي 4 2

3- الاتحاد المنستيري 3 2

--النجم الساحلي 3 2

5-شبيبة المنازه 2 1

--الزهراء 2 1

-شبيبة القيروان 2 2

-اتحاد الانصار 2 2

9-الدالية الرياضية بقرمبالية 1 1

--النجم الرادسي 1 1



قاعة اريانةشبيبة المنازه-اتحاد الانصار 64-79قاعة بوهيمة برادسالنجم الرادسي-النادي الافريقي 74-57قاعة اولمبي سوسةالنجم الساحلي- الدالية الرياضية بقرمبالية 63-64قاعة المزالي بالمنستيرالاتحاد المنستيري-الملعب النابلي 80-62قاعة عزيز ميلاد بالقيروانشبيبة القيروان-الزهراء الرياضية 67-64الترتيب ن ل1-الملعب النابلي 4 2-النادي الافريقي 4 23- الاتحاد المنستيري 3 2--النجم الساحلي 3 25-شبيبة المنازه 2 1--الزهراء 2 1-شبيبة القيروان 2 2-اتحاد الانصار 2 29-الدالية الرياضية بقرمبالية 1 1--النجم الرادسي 1 1