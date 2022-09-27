وزير الدفاع الوطني يلتقي في مدينة شتوتغارت قائد القوات العسكرية الأمريكية بإفريقيا

إلتقى وزير الدفاع الوطني، عماد مميش، اليوم الثلاثاء، الجنرال قائد القوات العسكرية الأمريكية بإفريقيا، مايكل ايليوت لانغلي، وذلك على هامش انعقاد اللجنة العسكرية المشتركة التونسية الأمريكية في دورتها الخامسة والثلاثين، والتي تحتضنها مدينة شتوتغارت الألمانية، مقر قيادة القوات العسكرية الأمريكية بإفريقيا.







ومثّل اللقاء، وفق بلاغ صحفي للوزارة، "فرصة للتباحث حول مزيد دعم التعاون العسكري بين البلدين الصديقين والتحديات الأمنية التي تعيشها المنطقة".



وكان وزير الدفاع الوطني قد حضر صباح اليوم أشغال هذه اللجنة المشتركة، وثمّن دعم الإدارة الأمريكية لتونس، من خلال حجم المساعدات العسكرية وبرامج التعاون المشترك.



