بن عروس: تركيز 32 مكتبا قارا للقيام بعمليات تحيين مراكز الاقتراع

ركّزت الهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس 32 مكتبا قارا من أجل القيام بعمليات تحيين مراكز الاقتراع بالنسبة لجميع الناخبين المسجلين آليا أو اختياريا، استعدادا للانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها يوم 17 ديسمبر القادم.

ووفق ما صرح به رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس، الكيلاني هلال، لـ"وات"، فقد تم تركيز مكتب تحيين بكل المقرات والدوائر البلدية والمعتمديات، إضافة إلى مكتب قار بالمقر المركزي للهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس، وآخر بأكبر فضاء تجاري بالضاحية الجنوبية للعاصمة.



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ووضعت الهيئة في كل هذه الفضاءات مكتبا يشغله عون تحيين، إضافة إلى تركيز لافتات كبرى في مداخل هذه الأماكن للتدليل والتنبيه إلى انطلاقة هذه العملية وتواصلها إلى غاية 13 أكتوبر المقبل.ومن المنتظر، أن يتم تعزيز هذه العملية خلال الأيام القادمة من خلال إرسال فرق متنقلة إلى عديد المرافق الإدارية والتجارية والتربوية على غرار مكاتب البريد، وبقية الفضاءات التجارية الكبرى والأسواق، والمؤسسات التربوية بمختلف مناطق الولاية.يذكر ان القانون الانتخابي الجديد اقر توزيعا جديدا للدوائر الانتخابية حيث تم تقسيم ولاية بن عروس إلى 9 دوائر انتخابيةويبلغ العدد الجملي للناخبين المسجلين بمختلف معتمديات ولاية بن عروس بلغ 506 آلاف و140 ناخب وناخبة.