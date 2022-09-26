البنك المركزي: تطوّر عدد الشيكات غير المستخلصة ب17،7 بالمائة خلال النصف الأوّل من سنة 2022

تطوّر معدل الشيكات غير المستخلصة بنسبة 17،7 بالمائة خلال النصف الاول من سنة 2022، وفق ما ورد بنشرية الدفوعات الدورية الصادرة، الاثنين، عن البنك المركزي التونسي.





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وقد تم رفض أكثر من مليوني شيك بقيمة 1،4 مليار دينار من جملة 12 مليون شيك (بقيمة 56 مليار دينار)، وفق المصدر نفسه.كما ارتفع عدد معاملات الدفع الالكتروني بنسبة 38 بالمائة، لتصل الى 5،8 مليون معاملة في ما زادت قيمتها بنسبة 62 بالمائة لتبلغ 390 مليون دينار ما بين سنتي 2021 و 2022 (السداسي الاول).ويشار الى ان عدد المواقع التجارية قد تطوّر بنسبة 39 بالمائة، من 1200 موقع موفى جوان 2021، الى 1670 موقع نهاية جوان 2022.كما كشفت المؤشرات النقدية، أيضا، أنّ جملة تجهيزات الدفع النقدي، قد استحوذت موفى شهر جوان 2022، على اكثر من 3 آلاف عملية من شبابيك السحب الالكتروني (بزيادة بنسبة 0،8 بالمائة مقارنة بسنة 2021) و30 الف عملية عن طريق مطارف الدفع الالكتروني (زيادة ب5،2 بالمائة) و6 مليون بطاقة بنكية (ارتفاع ب7 بالمائة).وفيما يتعلق بالنشاط النقدي، اكد البنك المركزي التونسي زيادة استخدام البطاقات البنكية للدفع.وعملت هذه الدفوعات على تعبئة حوالي 1928 مليون دينار الى غاية يوم 30 جوان 2022، مقابل 1172 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 65 بالمائة.مطارف الدفع الالكترونيشبابيك السحبوشهدت قيمة طرق الدفع عبر المقاصة (شيك والاقتطاع ورسائل الصرف والتحويلات الكمبيالة والتحويلات الاقل من 100 ألف دينار)، تسارعا، بسبب انتعاشة النشاطات الاقتصادية بعد الازمة الصحية خلال السنة الماضية.