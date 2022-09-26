مراكب صيد تعاضد مجهودات التمشيط والبحث عن مفقودين في عملية هجرة غير نظامية بجرجيس

غادر عدد من مراكب الصيد ميناء الصيد البحري بجرجيس في ولاية مدنين في عملية تمشيط للبحث عن مفقودين خرجوا في عملية هجرة غير نظامية من جرجيس وانقطع الاتصال بهم منذ الاربعاء المنقضي بعد نصف ساعة فقط من انطلاق الرحلة ما خلق حالة من الخوف والاحتقان في صفوف عديد العائلات والتي اتجهت مساء السبت المنقضي الى مركز الحرس البحري للاعلان عن فقدان ابنائها، وفق عدد من أفراد هذه العائلات ممن تجمعوا لليوم الثاني امام مقرّ معتمدية جرجيس.

وقد تطوّع عديد البحارة اليوم لمعاضدة جهود الجيش والحرس الوطنيين في البحث والتمشيط، في عملية يعتبرونها صعبة الّا انهم سيعملون جاهدين للقيام بهذا الواجب الانساني، وفق تعبير صلاح وهو أحد المتطوعين المشاركين في العمليّة، والذي أشار الى أن جهود البحث ستتواصل لليلة او ليلتين في تمشيط واسع قد يصل إلى لامبيدوزا، مع التنسيق مع بحارة من جزيرة جربة، ومن المهدية، وطبلبة بالمنستير، من اجل معاضدة مجهوداتهم.





كما باشرت اليوم ايضا طائرتان واحدة تابعة للجيش والاخرى للحرس عملية التمشيط في مواصلة لجهود الدولة في البحث عن المفقودين التي انطلقت منذ مساء يوم السبت المنقضي، بتسخير وحدات اقليم الجنوب وحدة بحرية متنقلة "النسر اربعة" والتي انطلقت في التمشيط على الساعة الواحدة من الليلة الفاصلة بين السبت والأحد، وذلك رغم رداءة الاحوال الجوية، الى جانب تسخير جيش البحر وحدة بحرية للتمشيط والبحث والتنسيق بين اقليم الوسط والساحل، وفق معتمد جرجيس عز الدين الخليفي.

وأوضح المعتمد ان ما يُروّج من اخبار على صفحات التواصل الاجتماعي حول مكان تواجد المفقودين معطيات لا تؤكدها الجهات الرسمية التي لا تتعامل سوى مع مصادر رسمية، مشيرا الى التواصل مع المنظمات الدولية في البحث عن المفقودين، وسعي السلطات الجهوية مع الجانب الليبي وفق الاطر القانونية للتوصل الى معرفة مصير المركب.

واكد الخليفي أن الدولة لا تدخر جهدا في البحث عن المفقودين في عملية الهجرة غير النظامية التي انطلقت يوم الاربعاء المنقضي والتي تضم 16 شخصا منهم امراتان، ورضيع واطفال في سن 14 و16 سنة، معربا عن الامل في ان يكونوا في صحة وسلامة.

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وذكر انه تم التفطن الى العملية بعد توجه عائلات المفقودين يوم السبت الفارط الى مركز الحرس البحري بجرجيس للاعلان عن فقدان اي اتصال بذويهم، مطالبين بتسخير مروحية لتمشيط المكان.

وفيما تتواصل جهود البحث والتمشيط جوا وبحرا، تتواصل تحركات الاهالي بالتجمع وسط المدينة وغلق الطريق السياحية حتى يوم امس الاحد للمطالبة بتوفير الوسائل اللوجستية للبحث والتمشيط، ويواصلون إلى اليوم التجمّع بمركز معتمدية جرجيس وكلّهم حرقة على ابنائهم.

وحسب عائلات المفقودين فان عدد المجموعة قد يتجاوز الـ16 ليتراوح بين 18 و19 اغلبهم من معتمدية جرجيس، وقد يكون من بينهم من هم من خارجها، مشيرا الى تعرّضهم الى التحيّل من منظم العملية الذي لم يرافقهم في الرحلة بسبب التوقّعات الجوية المتقلبة ليجازف بأرواحهم من خلال تكليف شخص اخر خرج بهم في زورق مطاطي، حسب قولهم.



كما باشرت اليوم ايضا طائرتان واحدة تابعة للجيش والاخرى للحرس عملية التمشيط في مواصلة لجهود الدولة في البحث عن المفقودين التي انطلقت منذ مساء يوم السبت المنقضي، بتسخير وحدات اقليم الجنوب وحدة بحرية متنقلة "النسر اربعة" والتي انطلقت في التمشيط على الساعة الواحدة من الليلة الفاصلة بين السبت والأحد، وذلك رغم رداءة الاحوال الجوية، الى جانب تسخير جيش البحر وحدة بحرية للتمشيط والبحث والتنسيق بين اقليم الوسط والساحل، وفق معتمد جرجيس عز الدين الخليفي.وأوضح المعتمد ان ما يُروّج من اخبار على صفحات التواصل الاجتماعي حول مكان تواجد المفقودين معطيات لا تؤكدها الجهات الرسمية التي لا تتعامل سوى مع مصادر رسمية، مشيرا الى التواصل مع المنظمات الدولية في البحث عن المفقودين، وسعي السلطات الجهوية مع الجانب الليبي وفق الاطر القانونية للتوصل الى معرفة مصير المركب.واكد الخليفي أن الدولة لا تدخر جهدا في البحث عن المفقودين في عملية الهجرة غير النظامية التي انطلقت يوم الاربعاء المنقضي والتي تضم 16 شخصا منهم امراتان، ورضيع واطفال في سن 14 و16 سنة، معربا عن الامل في ان يكونوا في صحة وسلامة.وذكر انه تم التفطن الى العملية بعد توجه عائلات المفقودين يوم السبت الفارط الى مركز الحرس البحري بجرجيس للاعلان عن فقدان اي اتصال بذويهم، مطالبين بتسخير مروحية لتمشيط المكان.وفيما تتواصل جهود البحث والتمشيط جوا وبحرا، تتواصل تحركات الاهالي بالتجمع وسط المدينة وغلق الطريق السياحية حتى يوم امس الاحد للمطالبة بتوفير الوسائل اللوجستية للبحث والتمشيط، ويواصلون إلى اليوم التجمّع بمركز معتمدية جرجيس وكلّهم حرقة على ابنائهم.وحسب عائلات المفقودين فان عدد المجموعة قد يتجاوز الـ16 ليتراوح بين 18 و19 اغلبهم من معتمدية جرجيس، وقد يكون من بينهم من هم من خارجها، مشيرا الى تعرّضهم الى التحيّل من منظم العملية الذي لم يرافقهم في الرحلة بسبب التوقّعات الجوية المتقلبة ليجازف بأرواحهم من خلال تكليف شخص اخر خرج بهم في زورق مطاطي، حسب قولهم.