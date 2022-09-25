نابل: متساكنو حي المعهد بصاحب الجبل من معتمدية الهوارية يشتكون من التلوث الناجم عن تسرب مياه الصرف الصحي

تتواصل معاناة متساكني حي المعهد بصاحب الجبل من معتمدية الهوارية بولاية نابل بسبب التلوث الناجم عن تسرب مياه الصرف الصحي وتراكمه في هذا الحي، ما نتج عنه من انتشار للروائح الكريهة والحشرات.





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وعبر عدد من المواطنين اليوم الأحد، في تصاريح متطابقة لصحفية (وات)، عن استيائهم وتذمرهم من هذه الوضعية الناجمة عن تعطب محطة ضخ مياه الصرف الصحي بسبب انسداد القنوات، محمّلين الديوان الوطني للتطهير مسؤولية ما آل إليه الوضع البيئي الذي ينبئ بكارثة بالجهة، حسب توصيفهم.وفي هذا السياق وصف منذر الرفاعي أحد متساكني حي المعهد، الوضع بالكارثي نتيجة الروائح الكريهة التي تزداد حدّتها مع ارتفاع درجات الحرارة فضلا عن السّموم المنبعثة في الجو والتي تؤثر سلبا على صحة الأهالي وخاصة منهم الأطفال والرضع، مطالبا السلط المعنية وخاصة الديوان الوطني للتطهير ومعتمدية وبلدية المكان بالتدخل العاجل وإيجاد حل لهذا المشكلموقف الرفاعي أيده جبران الشرشاري الذي اضطر خلال اليومين الأخيرين إلى تغيير مقر سكناه بعد تضرر ابنته وأمه المسنة جراء انتشار الروائح الكريهة والحشرات، معرّجا على معاناة أهالي هذا الحي أمام عجز الديوان الوطني للتطهير عن ضمان الحد الأدنى للمواطنين في العيش في بيئة سليمة رغم خلاص معلوم التطهير دون الانتفاع بخدماتهو أرجع الناشط بالمجتمع المدني أمين الشرشاي تسرب مياه الصرف الصحي بحي المعهد الى تعطل المشاريع التنموية منذ سنوات بمنطقة صاحب الجبل ومنها بالخصوص مشروع تهذيب الأحياء الشعبية بصاحب الجبل التي تضم حوالي 13 ألف ساكنا والمعطل منذ أكثر من 10 سنواتومن جهته، أبرز رئيس الدائرة البلدية بصاحب الجبل محمد الشرشاري أن تدخل البلدية لشفط المياه في كل مرة لا يمكن أن يحل هذا الإشكال الذي يستوجب تدخل جدي من قبل الديوان الوطني للتطهير لإصلاح قنوات الصرف الصحي.