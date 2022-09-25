تعادل ترجي جرجيس وزيتونة شماخ وديا 0-0


Publié le Dimanche 25 Septembre 2022 - 18:30 قراءة: 0 د, 25 ث
      
تعادل الترجي الجرجيسي ( الرابطة المحترفة الثانية) مع جاره فريق زيتونة شماخ ( الرابطة الثالثة مستوى اول ) بنتيجة صفر لصفر في لقاء"دربي" ودي احتضنه مساء امس تحت الاضواء الكاشفة ملعب مركب عبد السلام كازوز بجرجيس
ويستعد الفريقان لعودة نشاط بطولتي قسميهما في الموسم الجديد .

ويدرب الفريقين لاعبان سابقان للترجي الجرجيسي وهما منذر بوزميطة لترجي جرجسي وانيس النبهاني ( زيتونة شماخ )
ويلاقي الترجي الجرجيسي في مباراة الجولة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية ( المجموعة الثانية ) على ميدانه فريق الملعب لصفاقسي

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 253613



En continu...

Toutes les news...
الأحد 25 سبتمبر 2022 | 28 صفر 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:40 18:14 15:36 12:18 06:09 04:43
Babnet
27°
 Babnet32° Babnet % 57 :الرطــوبة
تونــس Babnet23°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
32°-2330°-2328°-2327°-2130°-22
  • Avoirs en devises
    23759,2

  • (23 sept)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 3,22066 DT        1$ =3,25103 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 sept)   1056,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
..

.
   