تعادل ترجي جرجيس وزيتونة شماخ وديا 0-0

تعادل الترجي الجرجيسي ( الرابطة المحترفة الثانية) مع جاره فريق زيتونة شماخ ( الرابطة الثالثة مستوى اول ) بنتيجة صفر لصفر في لقاء"دربي" ودي احتضنه مساء امس تحت الاضواء الكاشفة ملعب مركب عبد السلام كازوز بجرجيس

ويستعد الفريقان لعودة نشاط بطولتي قسميهما في الموسم الجديد .





ويدرب الفريقين لاعبان سابقان للترجي الجرجيسي وهما منذر بوزميطة لترجي جرجسي وانيس النبهاني ( زيتونة شماخ )

ويلاقي الترجي الجرجيسي في مباراة الجولة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية ( المجموعة الثانية ) على ميدانه فريق الملعب لصفاقسي



