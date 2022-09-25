أريانة: تنظيم الدورة الخامسة من سوق الدراجات الهوائية

انتظمت، اليوم الأحد، بمنتزه بئر بلحسن بمدينة أريانة الدورة الخامسة من سوق الدراجات الهوائية التي تنظمها جمعية "فيلوريسيون" تونس بالشراكة مع بلدية أريانة، في آخر كل يوم أحد من الشهر، تحت إشراف متطوعين من الجمعية .





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ووفق ما صرحت به لـ(وات) عضو جمعية "Velorution Tunisie" آية الكودي فقد مكنت الدورات الأربع الماضية من سوق الدراجات الهوائية، و"هي السوق الوحيدة المتخصصة بتونس من بيع أكثر من 50 دراجة هوائية مع عدد من المستلزمات الأخرى، مشيرة إلى أنه "لا يتم توظيف أية معاليم لا على الانتصاب بالسوق ولا على الدراجات التي يتم بيعها".ومن أهداف جمعية "فيلوروسيون" وهي جمعية غير ربحية "تعميم ثقافة الدراجات وتعليم سياقتها للراغبين في ذلك باسعار رمزية. و قالت آية الكودي إنه يتم تنظيم دورات تدريبية على ركوب الدراجات بفضاءات عامة، وذلك بالشراكة مع البلديات، وتتكون هذه الدورات من ست حصص تكون أسعارها رمزية وتخصص لصيانة الدراجات التي تتحصل عليها الجمعية من خلال هبات".وتتميز "سوق البسكلات" عن غيرها "بقوانين تنظيمية يجب احترامها ومن أهمها ضرورة إعلام المنظمين بالمعروضات وبالأسعار المطلوبة، مع الالتزام بإشهار أسعار الدراجات والمستلزمات، كما يتم الاعلام عند الخروج بما تم بيعه والعائدات المالية التي حققها الباعة".وتتمثل أهم أهداف الجمعية وطموحاتها إضافة على نشر ثقافة استعمال الدراجات، في إنجاز ممر خاص بالدراجات الهوائية في مدينة أريانة يمتد على طول شارعي الحبيب بوقيبة والطيب المهيري بداية من مفترق المنزه الخامس إلى غاية المحطة النهائية للمترو عدد 2.وأوضحت، في هذا الصدد، مديرة جمعية "ريفولوسيون" ستيفاني بويسال في تصريح لـ(وات) أن "هذا الممر المزمع إنجازه على طول حوالي ثلاثة كيلومترات لا يزال في طور الدراسة، مشيرة إلى أن بلدية أريانة نشرت طلب عروض لإجراء دراسة حول هذا الممر باعتبار أن عرض الشارعين المذكورين يمكن من إنجاز هذا الممر من خلال تنظيم حركة المرور ومنع الوقوف العشوائي للسيارات".يشار الى ان جمعية "فيلوريسيون تونس" التي تأسست سنة 2017 ترمي الى التشجيع على استعمال الدراجات الهوائية وتعميمها.