نتائج المباريات الودية ليوم السبت 24 سبتمبر

فوز مستقبل المرسى على مستقبل سليمان وديا 1-صفر

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مباراة ودية: تعادل الترجي الرياضي والسويحلي الليبي 1 - 1

تونس 24 سبتمبر (وات)- فاز مستقبل المرسى على مستقبل سليمان 1-0 في اللقاء الودي الذي اقيم بينهما اليوم السبت بملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى.ويستعد مستقبل المرسى لانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم فيما يستعد مستقبل سليمان لبطولة الرابطة المحترفة الاولى.تونس 24 سبتمبر 2022 (وات) - تعادل الترجي الرياضي التونسي مساء اليوم السبت مع فريق السويحلي الليبي بنتيجة 1 - 1، في مباراة ودية، استعدادا لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.وبادر السويحلي الليبي بافتتاح النتيجية في الدقيقة 32 من هجمة معاكسة عبر اللاعب محمد محمود علي غليو قبل أن أن يمنح اللاعب حسام دقدوق التعادل للترجي الرياضي في الدقائق الأخيرة من المباراة .يذكر أنّ الترجي الرياضي سيستهل مشواره في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم الجديد 2022 - 2023 بملاقاة النادي الرياضي الصفاقسي على ملعب حمادي العقربي برادس.