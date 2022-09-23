الهيئة الإنتخابية تجتمع بممثلين عن المطبعة الرسمية ومشغلي الشبكات العمومية للاتصالات للتنسيق بخصوص الإنتخابات التشريعية

عقدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، اجتماعات منفصلة، بممثلي المطبعة الرسمية ومشغلي الشبكات العمومية للاتصالات وهما "أورونج تونس" و"اتصالات تونس"، للتنسيق بخصوص التحضير للانتخابات التشريعية التي سيتم تنظيمها يوم 17 ديسمبر 2022.





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فقد أشرف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، مرفوقا بنائبة، ماهر الجديدي وأعضاء مجلس الهيئة، محمد التليلي منصري ومحمود الواعر ومحمد نوفل الفريخة، وبحضور ممثلين عن الجهاز التنفيذي للهيئة، على جلسة عمل مع الرئيس المدير العام للمطبعـة الرسمية والوفد المرافق له، "تم تخصيصها للتداول في الترتيبات التي سيتم اتخاذها للإعداد الجيد لعملية إنجاز المطبوعات والمواد الحساسة الخاصة بالانتخابات التشريعية القادمة".وأكد الجانبان بالمناسبة على أهمية "مزيد إحكام التنسيق بين الهيئة والمطبعة الرسمية لحسن إدارة هذه العمليات حسب المواعيد المضبوطـة ووفقا للدقة المطلوبة"، وفق بلاغ للهيئة.كما التقى وفد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بوفد مشترك، ضم المدير العام لشركة "أورنج تونس" والمدير التنفيذي لشركة "اتصالات تونس"، تم تخصيصها "للتداول في الترتيبات الخاصة بالإعداد الجيد للحملات التحسيسية الموجهـة للمواطنين التونسيين بالداخل والخارج عبر الإرساليات (USSD ) والدور الهام الذي تضطلع به هذه المؤسسات، لإنجاح الحملات التحسيسية وضمان إيصال المعلومة إلى كافة المواطنين بالداخل والخارج في الوقت المناسب وخلال مختلف مراحل المسار الانتخابي".