/ سوسة :السياح الجزائريون يساهمون في تنشيط الحركة السياحية بجهة سوسة القنطاوي خلال الموسم السياحي الحالي // المندوب الجهوي للسياحة /

قال المندوب الجهوي للسياحة بسوسة توفيق القايد ان إعادة فتح الحدود يوم 15 جويلية الماضي بين تونس والجزائر والامتيازات الاخيرة التي تم اقرارها لفائدة السياح الجزائريين ساهمت على غرار بقية الأسواق السياحية الأخرى في تنشيط الحركة السياحية بجهة سوسة القنطاوي خلال الموسم السياحي الحالي





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واكد القايد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ات اليوم الخميس ان الفنادق السياحية بجهة سوسة / القنطاوي ما فتئت تشهد اقبالا متزايدا من قبل السياح الجزائريين الذين بلغ عددهم خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2022 الى 20 سبتمبر الجاري 81 الفا و376 سائحا مقابل 5409 سواح خلال نفس الفترة من السنة المنقضية و215 الف سائح في كامل سنة 2019وارتفعت نسبة إيواء السياح الجزائريين بالفنادق السياحية بسوسة القنطاوي وفق تصريح المندوب الجهوي الى 316 الفا و443 ليلة مقضاة وذلك منذ إعادة فتح الحدود في 15 جويلية الماضي الى غاية 20 سبتمبر الجاري مقابل 13059 ليلة مقضاة خلال نفس الفترة من سنة 2021يذكر ان الفترة الممتدة من 11 الى 20 سبتمبر الجاري شهدت وفادة 12163 سائحا مقابل 315 سائحا فقط خلال نفس الفترة من السنة المنقضيةواضاف المندوب الجهوي للسياحة بسوسة توفيق القايد ان المنطقة السياحية سوسة القنطاوي شهدت خلال الفترة الممتدة من 11 الى غاية 20 سبتمبر زيادة هامة قدرت ب 147 بالمائة في عدد مختلف السياح الوافدين الذين بلغ عددهم 46354 حريفا مقابل 18767 حريف في السنة الماضيةوقد سجلت الجهة خلال نفس الفترة زيادة بحوالي 269 بالمائة في عدد الليالي المقضاة حيث بلغ عددها 195206 ليلة مقابل 52935 ليلة بالسنة الماضيةوشدد على ان هذه الأرقام كان لها انعكاس إيجابي على النشاط السياحي خلال الفترة الممتدة من 01 سبتمبر الى غاية 20 سبتمبر حيث سجلت ولاية سوسة زيادة ب 125 بالمائة في عدد الوافدين بعد ان بلغ عددهم 107075 حريفا مقابل 47546 حريفا بالسنة الماضيةكما سجلت الجهة خلال نفس الفترة زيادة ب 5ر241 بالمائة في عدد الليالي المقضاة حيث بلغ عددها 430 الفا و886 ليلة مقابل 126الفا و 192 ليلة بالسنة الماضيةوكانت ولاية سوسة سجلت وفق تأكيد المندوب الجهوي للسياحة زيادة بأكثر من 108 بالمائة في عدد الوافدين خلال الفترة الممتدة من 01 جانفي الى غاية 20 سبتمبر 2022 حيث بلغ العدد الجملي للسياح الوافدين على الجهة 747 الفا و448 حريفا مقابل 359 الفا و065 حريفا في السنة الماضيةوسجلت الجهة بناء على ذلك خلال نفس الفترة زيادة بأكثر من 177 بالمائة في عدد الليالي المقضاة حيث بلغ عددها مليونين و629 الفا و909 ليلة مقابل 986082 ليلة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية 2021ولاحظ المندوب الجهوي للسياحة بسوسة ان هذه الأرقام المسجلة لا تزال منخفضة بالمقارنة مع الأرقام التي تم تسجيلها في السنة المرجعية 2019 بحوالي 10 بالمائة في عدد السياح الوافدين وب31 بالمائة في عدد الليالي المقضاةعمادوذكر في هذا السياق ان المنطقة السياحية سوسة القنطاوي كانت سجلت خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي الى 20 سبتمبر من سنة 2019 وفود مليون و13 الف و732 سائح اجنبي وتسجيل 4 ملايين و627 الف و899 ليلة مقضاة