اتحاد بن قردان: تقديم موعد الجلسة العامة الانتخابية الى 29 سبتمبر الجاري

أعلن الاتحاد الرياضي ببنقردان عن تقديم موعد انعقاد الجلسة العامة الانتخابية الى يوم 29 سبتمبر الجاري بدلا عن 30 سبتمبرمن نفس الشهر .

وكان اتحاد بن قردان قد سبق و أن أعلن قبل يومين أنّ موعد الجلسة العامة الانتخابية سيكون يوم 30 سبتمبر الجاري.





وأورد اتحاد بن قردان على صفحته الرسمية، أنّه تقرر فتح باب ترشحات لرئاسة الجمعية خلال المدة النيابية القادمة ، وقد حدد أخر أجل لقبول الترشحات يوم الأربعاء القادم 28 سبتمبر 2022.

وبيّن أنّ جدول أعمال الجلسة الانتخابية، سيتضمن، تلاوة التقرير الأدبي و المصادقة عليه، وـتلاوة التقرير المالي وتقريرمراقب الحسابات للموسم الرياضي 2022/2021 والمصادقة عليه، و عملية إنتخاب و فرز الاصوات من قبل لجنة مستقلة للانتخابات



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وأورد اتحاد بن قردان على صفحته الرسمية، أنّه تقرر فتح باب ترشحات لرئاسة الجمعية خلال المدة النيابية القادمة ، وقد حدد أخر أجل لقبول الترشحات يوم الأربعاء القادم 28 سبتمبر 2022.وبيّن أنّ جدول أعمال الجلسة الانتخابية، سيتضمن، تلاوة التقرير الأدبي و المصادقة عليه، وـتلاوة التقرير المالي وتقريرمراقب الحسابات للموسم الرياضي 2022/2021 والمصادقة عليه، و عملية إنتخاب و فرز الاصوات من قبل لجنة مستقلة للانتخابات